Дівчина завела кошеня з України: через кілька місяців вона зрозуміла, що щось пішло не так (фото)

22-річна Юлія забрала кошеня під час своєї поїздки з Німеччини до України кілька років тому, а через кілька місяців зрозуміла, що з улюбленцем щось не так.

Минуло пів року, як Юлія усвідомила, що кошеня, попри належний догляд і турботу, зовсім не змінилося у своїх розмірах. Своєю історією дівчина поділилася з медіа Newsweek.

Коли Юлія поїхала в Україну на зустріч з родичами свого хлопця, то виявила, що у кішки його сім'ї з'явилося поповнення. Одного з кошенят дівчина одразу вирішила забрати собі та перевезла тварину у Німеччину, де мешкає разом з партнером.

Власниця одразу готувалася до складнощів, оскільки кошеня, якому дали ім'я Масі, було "найменшим і найслабшим" серед усіх новонароджених. Юлія навіть годувала крихітного улюбленця з пляшечки та всіляко піклувалася, аби кошеня набиралося сил та зростало.

Відео дня

Однак час минав, а кошеня, на великий подив пари, так і не виростало.

Newsweek | крихітне кошеня Масі разом зі звичайним котом

"Я була впевнена, що вона виросте, і уявляла її колись великою пухнастою кішкою", — розповіла Юлія.

Коли Масі виповнилося 6 місяців, вони з хлопцем почали бити на сполох, адже, попри дорослішання за віком, за розмірами кошеня майже не змінилося. Зрештою вона пішла до ветеринара, який оголосив їй, що у Масі, ймовірніше за все, карликовість.

Попри це, кошеня було абсолютно здоровим, тому пара не засмутилася, попри несподівані новини. Більше того, тепер Юлія та її хлопець вважають Масі особливою.

"Це дуже рідкісне захворювання, але нам пощастило, бо вона така ж, як і будь-яка інша кішка", — зазначила дівчина.

Своєю історією Юлія поділилася у TikTok, демонструючи крихітні розміри Масі. Кадри стали популярними серед користувачів, зібравши за кілька днів понад пів мільйона уподобань та понад 1700 коментарів.

Користувачі мережі не можуть змиритися з особливістю кошеняти, жартуючи про це та висловлюючи милування Масі.

"Ви виграли джекпот кошеняти… де б мені його взяти?", — зазначив один із коментаторів.

Інший користувач пожартував, що це не кошеня, а, можливо, лише "клубок ворсу".

Сама Масі тішить своїх власників. Вони запевняють, що кошеня надзвичайно розумне, а також ніжне та любить обійматися.

Нагадаємо, у листопаді жінка в Instagram поділилася історією, як несподівано почав поводитися її кіт після хвороби у собаки.

Також користувачка Reddit розповіла, як її зацікавив кіт у кав'ярні: після цього він став зіркою інтернету.