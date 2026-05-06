Собака вернулась от грумера неузнаваемой: реакция домашнего котенка покорила сеть (фото)

Владелица отвела свою собаку к грумеру, чтобы немного обстричь густую шерсть. Когда она с любимцем вернулась домой, то не была готова к реакции своего котенка на изменения.

Гималайский котенок Коко не узнал своего соседа по дому из-за отсутствия шерсти, и неожиданно отреагировал на него как на чужака. Кадры их первой встречи после салона владелица под никнеймом @angelarosetv выложила в TikTok.

На видеоролике видно, как Коко осторожно крадется из-за дивана, пристально поглядывая на собаку. Котенок сначала делает несколько осторожных шагов, двигаясь к товарищу, а затем замирает в типичной для котов согнутой позе с вздернутой шерстью.

Напряжение между зверьками усилилось в тот момент, когда собака, пытаясь безопасно пройти мимо котенка, направляется к владелице. В это время Коко еще больше выгибает спину и пристально следит за каждым шагом товарища.

"POV: Вашу собаку постригли, и ваша кошка ее не узнает", — подписала владелица кадры с курьезной ситуацией.

Реакция пользователей

Кадры встречи котенка с постриженной собакой облетели соцсети. За короткое время видеоролик собрал в TikTok более 850 тысяч лайков и еще 1000 комментариев. Люди никак не могут смириться с забавными действиями Коко.

"Это как когда младенцы впервые видят своих пап без бороды", — сравнил один из комментаторов эту ситуацию;

"Бедная кошка — у них тоже ограниченное представление о постоянстве объектов", — решил поиронизировать другой пользователь;

"Дело не в том, как она выглядит, а в том, что она, вероятно, пахнет иначе. Видимо, на ней остались запахи других людей или домашних животных", — предположил другой зритель.

Большинство пользователей склонились к мнению о том, что такую реакцию Коко на своего друга вызвали не изменения во внешности, а именно новый запах. Котенок мог привыкнуть к тому, как пахнет другой пушистый член семьи, а во время посещения салона у собаки мог появиться ряд посторонних запахов.

