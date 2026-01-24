Женщина приютила крошечного котенка: через несколько месяцев ее ждал сюрприз (фото)

Женщина из Онтарио, что в Канаде, решила забрать себе маленького беззащитного котенка, однако через семь месяцев она была удивлена, когда увидела, что из него выросло.

29-летняя Карли Томас надеялась, что крошечный котик не будет слишком большим во взрослом возрасте, однако она не знала, насколько сильно ошибается. Своей историей пользовательница с никнеймом @hercozycrew поделилась на странице в Instagram, вызвав бурную реакцию у пользователей.

Женщина показала на первом кадре маленького котенка по имени Спроут, больше напоминающего небольшой комок шерсти с большими глазами. На другом кадре — тот же кот, однако уже в возрасте 7 месяцев, достигший уже больших размеров.

Скриншот видео | как изменился котенок через 7 месяцев

"Он такой милый и крошечный, я не думаю, что он станет таким большим!", — добавила подпись к кадру со Спроутом в возрасте котенка.

Как рассказала Карли в комментарии для издания Newsweek, Спроут оказался представителем породы сибирских котов. Если в день, когда он поселился в ее доме, Спроут весил около 1,5 фунта, то примерно через полгода его вес уже достиг 11 фунтов.

Женщина призналась, что любит своего любимца, однако она была по-настоящему шокирована, когда тот вдруг превратился в "пушистый шарик".

Реакция пользователей

Видеоролик с кадрами того, как изменился Спроут за довольно короткое время, стал популярным в сети и собрал более 2 миллионов просмотров и еще более 100 тысяч лайков. Пользователи взорвались шутками вокруг того, насколько изменился любимец Карли.

"Я почти уверен, что он может быть большим малышом в кошачьем костюме", — заметил один из комментаторов.

Другой пользователь назвал такие изменения "типичным сибирским перевоплощением". Он также предупредил, что через несколько месяцев котик станет еще больше.

"Идеально — он выглядит королевски, мне это нравится", — сделала комплимент другая комментаторка.

