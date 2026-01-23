Владелица оставила котов родителям на выходные: потом ее удивили кадры с любимцами (фото)

Женщина оставила двух своих котов на выходные родителям, чтобы поехать в короткий новогодний отпуск. Фотографии с любимцами, которые она начала получать от них, удивили ее и покорили сеть.

Родители владелицы решили "отчитываться" ей обо всех выходках, которые устраивают коты во время пребывания в их доме. Забавной историей женщина поделилась на своей странице в Instagram.

"Я уехала на несколько дней на Новый год, и можно с уверенностью сказать, что Бисквит и Блуберри (имена котов — ред.) наслаждаются жизнью у бабушки и дедушки, пока меня нет. Я регулярно получаю известия обо всех их проделках", — рассказала она.

На этих фотографиях видно, как коты буквально заполонили дом "бабушки и дедушки". Их можно увидеть в обычных и даже неожиданных местах, в частности на камине, за просмотром телевизора и различных подоконниках в доме.

Автор сообщения поделилась в комментарии для издания Newsweek подробностями, что ее две британские кошечки — очень общительные и игривые. В доме родителей они быстро начали чувствовать себя, как дома.

"Они одержимы вниманием и буквально управляют домом", — призналась женщина.

Реакция пользователей

Сообщение стало популярным среди пользователей Instagram, собрав более 7000 лайков и множество комментариев. Большинство из них выражали восхищение тем, как быстро животные смогли адаптироваться к жизни в новых условиях.

"У них дома есть кошачья площадка? Кажется, им бы это понравилось!", — заметила одна из комментаторов.

Другой пользователь подчеркнул, что питомцы, очевидно, "наслаждаются" происходящим.

"Они такие милые. Я даже не заметила кота на камине", — призналась другая комментаторка.

