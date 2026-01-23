Власниця залишила котів батькам на вихідні: потім її здивували кадри з улюбленцями (фото)

Жінка залишила двох своїх котів на вихідні батькам, щоб поїхати у коротку новорічну відпустку. Фотографії з улюбленцями, які вона почала отримувати від них, здивували її і підкорили мережу.

Батьки власниці вирішили "звітувати" їй про всі витівки, які влаштовують коти під час перебування у їхньому будинку. Кумедною історією жінка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

"Я поїхала на кілька днів на Новий рік, і можна з упевненістю сказати, що Бісквіт і Блуберрі (імена котів — ред.) насолоджуються життям у бабусі й дідуся, поки мене немає. Я регулярно отримую звістки про всі їхні витівки", — розповіла вона.

На цих фотографіях видно, як коти буквально заполонили будинок "бабусі та дідуся". Їх можна побачити у звичайних та навіть несподіваних місцях, зокрема на каміні, за переглядом телевізора та різних підвіконнях у домі.

Відео дня

Instagram | коти у будинку батьків власниці

Авторка допису поділилася у коментарі для видання Newsweek подробицями, що її дві британські кішечки — дуже товариські й грайливі. У домі батьків вони швидко почали почуватися, немов удома.

"Вони одержимі увагою і буквально керують будинком", — зізналася жінка.

Реакція користувачів

Допис став популярним серед користувачів Instagram, зібравши понад 7000 уподобань та безліч коментарів. Більшість із них висловлювали захоплення тим, як швидко тварини змогли адаптуватися до життя у нових умовах.

"У них вдома є котячий майданчик? Здається, їм би це сподобалося!", — зауважила одна з коментаторів.

Інший користувач підкреслив, що улюбленці, вочевидь, "насолоджуються" тим, що відбувається.

"Вони такі милі. Я навіть не помітила кота на каміні", — зізналася інша коментаторка.

Нагадаємо, 18 січня користувач у Reddit поділився історією, як кіт проявив акторські здібності та підкорив мережу.

Також раніше чоловік у Reddit розповів, як прихистив безпритульну кішку: через кілька днів на нього очікував сюрприз.