Ідеальна гра на Оскар: кіт проявив акторські здібності та підкорив мережу (відео)

У США чоловік вирішив втілити знаменитий акторський прийом з пострілом, вказуючи характерний жест на свого котика. Чотирилапий долучився до цього виклику, а його гра викликала захоплення користувачів.

Пухнастий реалістично показав, як він упав після вдаваного пострілу, а потім глянув на господаря, аби той підтвердив справжність сцени. Ролик з діями котика він оприлюднив у Reddit.

Відео з поведінкою пухнастого стало популярним — набрало майже 4,5 тис. реакцій та кілька десятків коментарів. На кадрах можна побачити, що рудий кіт йшов кухнею, коли господар виставив долоню жестом у вигляді пістолета.

Коли чотирилапий помітив його, то вирішив підіграти хазяїну, коли наступним у кадрі було чутно імітацію пострілу. Далі домашній улюбленець вдає падіння від влучання кулі і лягає наче замертво.

Згодом котик через кілька секунд повертається до власника та дивиться на нього, намагаючись зрозуміти, чи позитивно оцінив його власник "акторочку". Наразі відомо, що ролик було знято в США, але точна дата та конкретна локація залишаються невідомими.

Відео дня

Реакція соцмереж

У коментарях до популярного відео, юзери висловили захоплення від побаченого. Найбільше схвалення отримали такі репліки:

"Це — шикарна сцена!";

"Кіт каже потім: "Ну як я зіграв? Натурально?";

"Потім чотирилапий скаже: "Я зіграв мене, а тепер — нагодуй мене, людисько!";

"Який гарний пухнастий актор!";

"Ідеальна гра на Оскар".

