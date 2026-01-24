Жінка прихистила крихітне кошеня: через кілька місяців на неї чекав сюрприз (фото)

Жінка з Онтаріо, що у Канаді, вирішила забрати собі маленьке беззахисне кошеня, проте через сім місяців вона була здивована, коли побачила, що з нього виросло.

29-річна Карлі Томас сподівалася, що крихітний котик не буде надто великим у дорослому віці, проте вона не знала, наскільки сильно помиляється. Своєю історією користувачка з нікнеймом @hercozycrew поділилася на сторінці в Instagram, викликавши бурхливу реакцію у користувачів.

Жінка показала на першому кадрі маленьке кошеня на ім'я Спроут, що більше нагадує невеликий клубок шерсті з великими очима. На іншому кадрі — той самий кіт, однак вже у віці 7 місяців, що досяг уже великих розмірів.

Скриншот відео | як змінилося кошеня через 7 місяців

"Він такий милий і крихітний, я не думаю, що він стане таким великим!", — додала підпис до кадру зі Спроутом у віці кошеняти.

Як розповіла Карлі у коментарі для видання Newsweek, Спроут виявився представником породи сибірських котів. Якщо у день, коли він поселився у її домі, Спроут важив близько 1,5 фунта, то через приблизно пів року його вага вже сягнула 11 фунтів.

Жінка зізналася, що любить свого улюбленця, однак вона була по-справжньому шокована, коли той раптом перетворився на "пухнасту кульку".

Реакція користувачів

Відеоролик з кадрами того, як змінився Спроут за доволі короткий час, став популярним у мережі й зібрав понад 2 мільйони переглядів та ще понад 100 тисяч уподобань. Користувачі вибухнули жартами довкола того, наскільки змінився улюбленець Карлі.

"Я майже впевнений, що він може бути великим малюком у котячому костюмі", — зауважив один із коментаторів.

Інший користувач назвав такі зміни "типовим сибірським перевтіленням". Він також попередив, що за кілька місяців котик стане ще більшим.

"Ідеально — він має королівський вигляд, мені це подобається", — зробила комплімент інша коментаторка.

