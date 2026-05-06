Собака повернувся від грумера невпізнанним: реакція домашнього кошеняти підкорила мережу (фото)

Власниця відвела свого собаку до грумера, щоб трохи обстригти густу шерсть. Коли вона із улюбленцем повернулася додому, то не була готовою до реакції свого кошеняти на зміни.

Гімалайське кошеня Коко не впізнало свого сусіда по дому через відсутність шерсті, і несподівано відреагувало на нього як на чужинця. Кадри їхньої першої зустрічі після салону власниця під нікнеймом @angelarosetv виклала у TikTok.

На відеоролику видно, як Коко обережно крадеться з-за дивану, пильно поглядаючи на собаку. Кошеня спершу робить кілька обережних кроків, рухаючись до товариша, а потім завмирає у типовій для котів зігнутій позі з настовбурченою шерстю.

Кошеня сприйняло добре знайомого собаку за чужинця після грумера

Напруга між звірятами посилилася у той момент, коли собака, намагаючись безпечно пройти повз кошеня, прямує до власниці. У цей час Коко ще більше вигинає спину і пильно стежить за кожним кроком товариша.

"POV: Вашу собаку постригли, і ваша кішка її не впізнає", — підписала власниця кадри із курйозною ситуацією.

Реакція користувачів

Кадри зустрічі кошеняти з постриженим собакою облетіли соцмережі. За короткий час відеоролик зібрав у TikTok понад 850 тисяч уподобань та ще 1000 коментарів. Люди ніяк не можуть змиритися з кумедними діями Коко.

"Це як коли немовлята вперше бачать своїх татів без бороди", — порівняв один із коментаторів цю ситуацію;

"Бідна кішка — у них теж обмежене уявлення про постійність об’єктів", — вирішив поіронізувати інший користувач;

"Річ не в тому, як вона виглядає, а в тому, що вона, ймовірно, пахне інакше. Мабуть, на ній залишилися запахи інших людей чи домашніх тварин", — припустив інший глядач.

Більшість користувачів схилилися до думки про те, що таку реакцію Коко на свого друга спричинили не зміни у зовнішності, а саме новий запах. Кошеня могло звинути до того, як пахне інший пухнастий член сім'ї, а під час відвідин салону у собаки могла з'явитися низка сторонніх запахів.

