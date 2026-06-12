Собака вперше почула іспанську мову: власниця була шокована її реакцією (відео)

Мішель Ост нещодавно зробила несподіване відкриття про свого врятованого домашнього улюбленця, помітивши вражаючу реакцію собаки, коли вона чула, як люди розмовляють іспанською.

Жінка вперше помітила, що її собака Хані гостро реагує на іспанську мову під час прогулянки. Це сталося, коли вони проходили повз групу людей, які розмовляли цією мовою. Аж раптом собака раптово пожвавилася та спробувала підійти до них. Про це власниця розповіла виданню Newsweek.

Собака Хані розуміє іспанську мову

"Коли я повернулася додому, я спробувала кілька команд, результатом чого є це відео. Це був перший раз, коли я спробувала команди іспанською, і вона одразу ж послухала", — сказала вона жінка.

У своєму відео на TikTok Ост спочатку просить Хані сісти іспанською мовою — "siéntate", яку собака одразу виконує. Вражена відповіддю, жінка потім дає додаткові команди. І собака на всі завдання реагує правильно. Після цього Мішель Ост похвалила її іспанською мовою. Також власниця зрозуміла, що її собака "вільно володіє мовою".

Відео дня

Згодом власниця почала регулярно використовувати іспанську з Хані та сказала, що "весь світ її собаки засяяв".

Також жінка зізналася, що вона не зовсім здивована реакцієї своєї собаки на іспанську, адже тварину до того врятували в Мексиці як безпритульну. Мішель забрала Хані з Товариства захисту тварин Сан-Дієго в жовтні 2025 року.

Вона пригадує, що зайшла до притулку без жодних очікувань, але її увагу одразу привернула собака, що сиділа ближче до кінця одного з останніх рядів притулку, і вона попросила зустрітися з нею. Щойно персонал випустив Хані, собака одразу ж поклала лапи на коліна Ост.

"Я сіла на землю, щоб бути на її рівні, і вона прихилила голову прямо до мого серця. У той момент я зрозуміла, що не можу піти без неї", — сказала вона.

Після цього її відео в TikTok стало вірусним, зібравши понад 2 мільйони переглядів.

Чи розуміють собаки кілька мов?

Хоча собаки не розуміють мову так, як люди, але є докази того, що вони можуть навчатися та розрізняти більше одного набору вербальних сигналів, вважають фахівці у журналі Dogster.

На їх думку, собаки можуть реагувати по-різному залежно від мови, яка використовується, особливо коли ці команди послідовно поєднуються з певними діями, тоном та мовою тіла.

У статті зазначається, що хоча до кінця не доведено, що собаки розуміють мови в людському сенсі, але вони можуть вивчати різні системи команд у багатьох мовах. Іншими словами, собака, яка реагує на іспанські команди, не обов'язково є "двомовною", а радше дуже спостережливою та навченою за допомогою повторення та підкріплення. Тим не менш, багатьом власникам собак може здаватися, що їхні улюбленці справді перемикаються між мовами залежно від того, хто говорить і на що їх навчили реагувати.

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