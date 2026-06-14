"Де ви там?" — бульдог сів за кермо і посигналив господарям, підірвавши мережу (відео)

У США місцева афроамериканка зафіксувала курйозний момент, коли собака вискочив на місце водія і посигналив власникам. Вчинок французького бульдога за кермом розсмішив мережу.

Інцидент стався ще 20 квітня в місті Клівленд (штат Огайо) на парковці одного з відомих супермаркетів. Ролик із вчинком бульдога розмістив розважальний портал ViralHog у Youtube.

Мешканка Клівленда Шей, яка зафіксувала на відео цей курйоз, згадує, що того понеділка приїхала в супермаркет Steelyard Commons. Після того, як вона поклала пакунки до машини, її увагу привернув французький бульдог у машині навпроти, що стояла на парковці.

Афроамериканка каже, що спочатку помітила як пес перескочив із одного місця за кермо, а потім побачила, як бульдог виліз на кермо та посигналив. Далі він почав гучно лаяти в машині, що змусило жінку засміятися.

Відео дня

"Я була просто приголомшена і не могла повірити, що це він так активно сигналить. Тому витягнула телефон, щоб записати цей справді кумедний момент, навіть не думаючи, що комусь ще це може здатися смішним", — розповідає Шей.

Реакція соцмереж

У коментарях на різних платформах відео загалом набрало понад 300 тисяч переглядів і сотні коментарів. Найбільше юзерам сподобалися такі репліки:

"Агов, де ви там?";

"Чувак хотів пообідати, а його слуги десь ходять, ггг!";

"Тепер ми знаємо, кого можна посадити власникам за кермо, якщо затримають копи";

"Це справді кумедно".

Раніше Фокус повідомляв про реакцію собаки на команди іспанською мовою. Також жінка зізналася, що вона не зовсім здивована реакцієї своєї собаки на іспанську, адже тварину до того врятували в Мексиці як безпритульну.

Згодом стало відомо, що кіт знайшов рішення вчинку господарів. Бездомний смугастий кіт несподівано "вписався" у сім’ю та спокійно зайняв місце серед коробок у їхньому авто, ніби завжди був частиною родини.