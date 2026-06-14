"Де ви там?" — бульдог сів за кермо і посигналив господарям, підірвавши мережу (відео)
У США місцева афроамериканка зафіксувала курйозний момент, коли собака вискочив на місце водія і посигналив власникам. Вчинок французького бульдога за кермом розсмішив мережу.
Інцидент стався ще 20 квітня в місті Клівленд (штат Огайо) на парковці одного з відомих супермаркетів. Ролик із вчинком бульдога розмістив розважальний портал ViralHog у Youtube.
Мешканка Клівленда Шей, яка зафіксувала на відео цей курйоз, згадує, що того понеділка приїхала в супермаркет Steelyard Commons. Після того, як вона поклала пакунки до машини, її увагу привернув французький бульдог у машині навпроти, що стояла на парковці.
Афроамериканка каже, що спочатку помітила як пес перескочив із одного місця за кермо, а потім побачила, як бульдог виліз на кермо та посигналив. Далі він почав гучно лаяти в машині, що змусило жінку засміятися.
"Я була просто приголомшена і не могла повірити, що це він так активно сигналить. Тому витягнула телефон, щоб записати цей справді кумедний момент, навіть не думаючи, що комусь ще це може здатися смішним", — розповідає Шей.
Реакція соцмереж
У коментарях на різних платформах відео загалом набрало понад 300 тисяч переглядів і сотні коментарів. Найбільше юзерам сподобалися такі репліки:
- "Агов, де ви там?";
- "Чувак хотів пообідати, а його слуги десь ходять, ггг!";
- "Тепер ми знаємо, кого можна посадити власникам за кермо, якщо затримають копи";
- "Це справді кумедно".
Раніше Фокус повідомляв про реакцію собаки на команди іспанською мовою. Також жінка зізналася, що вона не зовсім здивована реакцієї своєї собаки на іспанську, адже тварину до того врятували в Мексиці як безпритульну.
Згодом стало відомо, що кіт знайшов рішення вчинку господарів. Бездомний смугастий кіт несподівано "вписався" у сім’ю та спокійно зайняв місце серед коробок у їхньому авто, ніби завжди був частиною родини.