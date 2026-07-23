"Правильний гриль" і гірка цибуля: росіяни образилися на рекламу в Естонії

Естонський виробник м'ясної продукції Rannarootsi Lihatööstus, одне з найбільших м'ясопереробних підприємств країни, опинився в центрі скандалу після публікації рекламного допису у Facebook.

На зображенні двоє чоловіків з українськими прапорами на рукавах смажать м’ясо на тлі клубів диму, що піднімаються. Рекламу продукції супроводжує слоган: "Õige grill muudab kibeda sibula magusaks" ("Правильний гриль робить гірку цибулю солодкою"). Росіяни, які поки що мешкають в Естонії, вирішили, що це особистий випад у їхній бік.

Реклама гриля та згадка про цибулю викликали у росіян хвилю обурення Фото: Скриншот

Найбільші суперечки викликало слово sibul ("цибуля"), яке в певному розмовному контексті нібито може вживатися як зневажливе прізвисько російськомовних мешканців Естонії.

Росіяни в соцмережах почали публікувати образливі дописи, обурюватися та вимагати прибрати рекламу й оголосити бойкот компанії.

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Фото: Скриншот Фото: Скриншот Фото: Скриншот

Втім, під дописом є чимало й позитивних коментарів: багато хто зазначає, що тепер точно куплять продукцію саме цієї фірми.

Позитивних відгуків теж чимало Фото: Скриншот

Виконавчий директор, член правління компанії Rannarootsi Lihatööstus Кармо Аксель 23 липня прокоментував рекламний допис у розмові з виданням ERR.

Він заявив, що компанія не вкладала в рекламу жодного політичного чи ворожих намірів.

"Це безпосередньо пов’язано з нашим продуктом та його інгредієнтом — карамелізованою цибулею. Текст стосується саме цього продукту", — сказав Аксель.

На запитання про те, чи знали в компанії про існування іншого, негативного значення слова "sibul", Аксель повідомив, що дізнався про це вже після публікації.

"Зараз я краще обізнаний з цим питанням. Але під час створення цього допису я мав на увазі саме продукт. Я не мав наміру шукати тут конфлікт", — зазначив він.

На запитання, чому м’ясо смажать хлопці з українськими прапорцями на тлі стовпів диму, Кармо Аксель пояснив, що цей образ натхненний виключно сучасною новинною повісткою.

"Ця картинка відображає сьогоднішню реальну ситуацію, яку ми бачимо у стрічці новин. Щодня в новинах ми бачимо ці стовпи диму. Саме звідти й з’явився цей образ", — пояснив він.

У компанії також заперечують твердження, що реклама була спрямована проти будь-якої національної групи.

"Наша публікація жодним чином не була спрямована проти будь-якої національності, що проживає в Естонії. Текст стосується продукту, а зображення — це сучасна медіакартина. Це просто дві речі разом. Ми не прагнули за допомогою цієї реклами спровокувати конфлікт", — підкреслив виконавчий директор.

При цьому Аксель визнав, що реклама не донесла до аудиторії той зміст, який в неї вкладали автори.

"Мабуть, хороша реклама мала б вийти трохи іншою. Цей посил було неправильно зрозуміло", — сказав він.

Незважаючи на хвилю критики та заклики до бойкоту продукції, компанія не має наміру видаляти цю публікацію.

"Вона вже живе своїм життям. Який сенс зараз її видаляти?" — філософськи зауважив керівник.

За словами Акселя, рекламну кампанію готував відділ маркетингу. Отримати коментар керівника відділу маркетингу ERR не вдалося — у компанії повідомили, що він перебуває у відпустці.

Rannarootsi Lihatööstus — один із найбільших естонських виробників м’ясної продукції, що випускає ковбаси, шинку, бекон, м’ясо для гриля та інші вироби. Виробництво розташоване в Ляенемаа, а продукція компанії широко представлена в торговельних мережах по всій Естонії. Минулого року підприємство вийшло зі складу Maag Grupp і стало самостійною компанією. Сьогодні в концерні працюють понад 230 осіб, а його продукція неодноразово отримувала нагороди на національних конкурсах харчової промисловості.

За дев'ять місяців роботи в новому статусі виручка концерну склала 38,1 млн євро, а чистий прибуток сягнув 4,7 млн євро.

Нагадаємо, президент Литви Гітанас Науседа та міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявили, що Росія готує удар по інфраструктурних об’єктах країн-членів НАТО. Інформація надійшла від спецслужб Литви та Польщі.

А заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв публічно назвав Донбас "російським" і заявив, що Естонія нібито раніше входила до складу Росії.