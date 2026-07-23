"Правильный гриль" и горький лук: россияне оскорбились рекламой в Эстонии

Эстонский производитель мясной продукции Rannarootsi Lihatööstus, один из крупнейших мясоперерабатывающих предприятий страны, оказался в центре скандала после публикации рекламного поста в Facebook.

На картинке двое мужчин с украинскими флагами на рукавах жарят мясо на фоне поднимающихся клубов дыма. Рекламу продукции сопровождает слоган: "Õige grill muudab kibeda sibula magusaks" ("Правильный гриль делает горький лук сладким"). Русские, которые пока еще живут в Эстонии, решили, что это выпад персонально в их сторону.

Реклама гриля и упоминание лука вызвало у россиян волну негодования Фото: Скриншот

Наибольшие споры вызвало слово sibul ("лук"), которое в определенном разговорном контексте якобы может использоваться как пренебрежительное прозвище русскоязычных жителей Эстонии.

Россияне в соцсетях начали писать оскорбительные посты, возмущаться и требовать убрать рекламу и объявить компании бойкот.

Відео дня

Фото: Скриншот Фото: Скриншот Фото: Скриншот

Впрочем, под постом много и положительных комментариев: многие отмечают, что теперь точно купят продукцию именно этой фирмы.

Положительных отзывов тоже хватает Фото: Скриншот

Исполнительный директор, член правления Rannarootsi Lihatööstus Кармо Аксель 23 июля прокомментировал рекламный пост, беседуя с изданием ERR.

Он заявил, что компания не вкладывала в рекламу никакого политического или враждебного смысла.

"Это напрямую связано с нашим продуктом и его ингредиентом - карамелизированным луком. Текст относится именно к этому продукту", - сказал Аксель.

На вопрос о том, знали ли в компании о существовании другого, негативного значения слова sibul, Аксель сообщил, что узнал об этом уже после публикации.

"Сейчас я об этом больше осведомлен. Но при создании этого поста имелся в виду именно продукт. Не было цели искать здесь конфликт", - отметил он.

На вопрос, почему мясо жарят парни с украинскими флажками и на фоне столбов дыма, Кармо Аксель объяснил, что этот образ навеян исключительно современной новостной повесткой.

"Картинка говорит о сегодняшней реальной ситуации, которую мы видим в новостной ленте. Каждый день в новостях мы видим эти столбы дыма. Оттуда и появился этот образ", - пояснил он.

В компании также отвергают утверждения, что реклама была направлена против какой-либо национальной группы.

"Наша публикация ни в коем случае не была направлена против какой-либо проживающей в Эстонии национальности. Текст относится к продукту, а изображение - это сегодняшняя медиакартина. Это просто две вещи вместе. Мы не искали с помощью этой рекламы конфликта", - подчеркнул исполнительный директор.

При этом Аксель признал, что реклама не донесла до аудитории тот смысл, который в нее вкладывали авторы.

"Наверное, хорошая реклама должна была получиться немного другой. Этот посыл был неправильно понят", - сказал он.

Несмотря на волну критики и призывы к бойкоту продукции, компания не собирается удалять публикацию.

"Она уже живет своей жизнью. Какой смысл сейчас ее удалять?" – философски отметил руководитель.

По словам Акселя, рекламную кампанию готовил отдел маркетинга. Получить комментарий руководителя по маркетингу ERR не удалось - в компании сообщили, что он находится в отпуске.

Rannarootsi Lihatööstus - один из крупнейший эстонских производителей мясной продукции, выпускающий колбасы, ветчину, бекон, мясо для гриля и другие изделия. Производство расположено в Ляэнемаа, а продукция компании широко представлена в торговых сетях по всей Эстонии. В прошлом году предприятие вышло из состава Maag Grupp и стало самостоятельной компанией. Сегодня в концерне работают более 230 человек, а его продукция неоднократно получала награды на национальных конкурсах пищевой промышленности.

За девять месяцев работы в новом статусе выручка концерна составила 38,1 млн евро, а чистая прибыль достигла 4,7 млн евро.

Напомним, президент Литвы Гитанас Науседа и министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявили, что Россия готовит удар по инфраструктурным объектам стран-членов НАТО. Информация поступила от спецслужб Литвы и Польши.

А заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев публично назвал Донбасс "российским" и заявил, что Эстония якобы ранее входила в состав России.