Зіпсують весільні фотографії: прем"єрміністр пішов назустріч нареченій у незвичайному проханні

Енді Бернем відреагував на прохання нареченої. Жінка побоювалася, що охорона прем’єр-міністра Великої Британії зіпсує її весільні фотографії.

Кілька днів тому британський прем'єр Енді Бернем відкрив офіс у центрі Манчестера на Альберт-сквер. У цій же будівлі на першому поверсі розташований РАГС, де реєструють шлюби, пише видання Daily Star.

І попри присутність VIP-гостей у будівлі та посилену охорону, РАГС все одно продовжив працювати у звичайному режимі. Однак люди, які мали укласти шлюби цього дня, побоювалися, що поліція зіпсує їм святкову фотосесію.

Сара Барвін, яка саме мала одружитися в день відкриття, опублікувала в соціальних мережах відео з проханням до прем’єр-міністра надати вихідний своїй охороні.

У цьому відео стурбована користувачка соціальних мереж заявила, звертаючись особисто до політика, що збирається вийти заміж у будівлі, яку Енді Бернхем обрав своїм офісом, і що наявність озброєної охорони навколо, на її думку, могла б зіпсувати потенційно гарні фотографії в цей важливий для неї день.

Відео дня

Допис нареченої в TikTok та відповідь прем"єр-міністра Фото: скриншот

"Взято до відома, Саз", — відповів прем’єр у коментарях до публікації.

Після того, як відео зі зверненням до Енді Бернема переглянули вже понад 770 тисяч разів, жінка зізналася, що відчуває себе знаменитою.

Нагадаємо, що молода пара посварилася через торт на весіллі. Під час церемонії розрізання десерту чоловік вирішив скуштувати крем і зачерпнув його пальцем, але це не сподобалося нареченій.

Також Фокус повідомляв, що мешканка США опинилася в центрі конфлікту з родиною чоловіка через вибір майбутнього тестя.