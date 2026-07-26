Испортят свадебные фотографии: премьер-министр пошел навстречу невесте в необычной просьбе

Энди Бернем отреагировал на просьбу невесты. Женщина опасалась, что охрана премьер-министра Великобритании испортит ее свадебные фотографии.

Несколько дней назад британский премьер Энди Бернем открыл офис в центре Манчестера на Альберт-сквер. В этом же здании на первом этаже размещается ЗАГС, в котором регистрируют браки, пишет издание Daily Star.

И несмотря на присутствие VIP-гостей в здании и усиленную охрану, ЗАГС все равно продолжил свою работу в обычном режиме. Однако люди, которые должны были заключить браки в этот день, опасались, что полиция испортит им праздничную фотосессию.

Сара Барвин, которая как раз должна была расписаться в день открытия, опубликовала в социальных сетях видео с просьбой к премьер-министру дать выходной своей охране.

Відео дня

В ходе видео обеспокоенная пользовательница социальных сетей заявила, обращаясь персонально к политику, что собирается выходить замуж в здании, который Энди Бернхем выбрал своим офисом, и наличие вооруженной охраны вокруг, по ее мнению, могло бы испортить потенциально красивые фотографии в этот важный для нее день.

Публикация невесты в TikTok и ответ премьер-министра Фото: скриншот

"Принято к сведению, Саз", — ответил премьер в комментариях к публикации.

После того, как видео с обращением к Энди Бернему уже просмотрели более 770 тысяч раз, женщина призналась, что чувствует себя знаменитой.

Напомним, что молодая пара поссорилась из-за торта на свадьбе. Во время церемонии разрезания десерта мужчина решил попробовать крем и зачерпнул его пальцем, но это не понравилось невесте.

Также Фокус писал, что жительница США оказалась в центре конфликта с семьей мужа из-за выбора будущего тестя.