Испортят свадебные фотографии: премьер-министр пошел навстречу невесте в необычной просьбе
Энди Бернем отреагировал на просьбу невесты. Женщина опасалась, что охрана премьер-министра Великобритании испортит ее свадебные фотографии.
Несколько дней назад британский премьер Энди Бернем открыл офис в центре Манчестера на Альберт-сквер. В этом же здании на первом этаже размещается ЗАГС, в котором регистрируют браки, пишет издание Daily Star.
И несмотря на присутствие VIP-гостей в здании и усиленную охрану, ЗАГС все равно продолжил свою работу в обычном режиме. Однако люди, которые должны были заключить браки в этот день, опасались, что полиция испортит им праздничную фотосессию.
Сара Барвин, которая как раз должна была расписаться в день открытия, опубликовала в социальных сетях видео с просьбой к премьер-министру дать выходной своей охране.
В ходе видео обеспокоенная пользовательница социальных сетей заявила, обращаясь персонально к политику, что собирается выходить замуж в здании, который Энди Бернхем выбрал своим офисом, и наличие вооруженной охраны вокруг, по ее мнению, могло бы испортить потенциально красивые фотографии в этот важный для нее день.
"Принято к сведению, Саз", — ответил премьер в комментариях к публикации.
После того, как видео с обращением к Энди Бернему уже просмотрели более 770 тысяч раз, женщина призналась, что чувствует себя знаменитой.
Напомним, что молодая пара поссорилась из-за торта на свадьбе. Во время церемонии разрезания десерта мужчина решил попробовать крем и зачерпнул его пальцем, но это не понравилось невесте.
Также Фокус писал, что жительница США оказалась в центре конфликта с семьей мужа из-за выбора будущего тестя.