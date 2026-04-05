"Это не ваша свадьба": семья жениха устроила скандал из-за костюмов и гостей
Жительница США оказалась в центре конфликта с семьей мужа из-за выбора будущего тестя. Реакция отца ее жениха очень поразили женщину, как и пользователей сети, когда узнали обстоятельства дела.
Женщина говорит, что не ожидала такого от "спокойного и тихого" отца невесты. Детали этой истории она рассказала на одном из форумов в Reddit.
Американка рассказывает, что на днях поехала в гости к семье жениха и его бабушке. Но там родственники мужа сказали ей в отсутствие сына, что черные костюмы для дружбов выглядят как полная ерунда.
"Отец жениха все равно придет в синем костюме, что это — моя свадьба, а не наш общий день, и что они расстроены, потому что племянницу и племянника жениха не включили в церемонию. Я чувствую себя просто застигнутой врасплох. Я на самом деле очень спокойная невеста, и все решения мы принимали вместе с моим женихом. Они же почти не проявляли никакого интереса или энтузиазма с момента, как мы начали планировать свадьбу", — пишет женщина.
Невеста признается, что очень любит семью жениха, но сам жених ни разу не говорил, что хочет привлечь своих родственников. Хотя до свадьбы еще 7 месяцев, но это не решило проблемы.
"Мне невероятно больно, что я должна была сидеть там и защищать себя сама. Ведь как только жених услышал, что происходит, он сразу пришел и встал на мою сторону. Это была настолько внезапная и жесткая атака, что я даже не понимаю, как это пережить", — добавляет американка.
Реакция соцсетей
В комментариях к сообщению, ряд пользователей откровенно сказали, что не могут поверить в конфликт из-за таких мелочей. Больше всего поддержали такие реплики:
- "Нонсенс такое говорить";
- "А с какой стати родители жениха решают, что и где будет?";
- "Он категорически не прав. За семь месяцев можно изменить все к лучшему";
- "Вы все правильно делаете, не позволяйте лезть с советами в ваш праздник!".
