"Это не ваша свадьба": семья жениха устроила скандал из-за костюмов и гостей

Жительница США оказалась в центре конфликта с семьей мужа из-за выбора будущего тестя. Реакция отца ее жениха очень поразили женщину, как и пользователей сети, когда узнали обстоятельства дела.

Женщина говорит, что не ожидала такого от "спокойного и тихого" отца невесты. Детали этой истории она рассказала на одном из форумов в Reddit.

Американка рассказывает, что на днях поехала в гости к семье жениха и его бабушке. Но там родственники мужа сказали ей в отсутствие сына, что черные костюмы для дружбов выглядят как полная ерунда.

"Отец жениха все равно придет в синем костюме, что это — моя свадьба, а не наш общий день, и что они расстроены, потому что племянницу и племянника жениха не включили в церемонию. Я чувствую себя просто застигнутой врасплох. Я на самом деле очень спокойная невеста, и все решения мы принимали вместе с моим женихом. Они же почти не проявляли никакого интереса или энтузиазма с момента, как мы начали планировать свадьбу", — пишет женщина.

Будущая невеста была в шоке от причины конфликта

Невеста признается, что очень любит семью жениха, но сам жених ни разу не говорил, что хочет привлечь своих родственников. Хотя до свадьбы еще 7 месяцев, но это не решило проблемы.

"Мне невероятно больно, что я должна была сидеть там и защищать себя сама. Ведь как только жених услышал, что происходит, он сразу пришел и встал на мою сторону. Это была настолько внезапная и жесткая атака, что я даже не понимаю, как это пережить", — добавляет американка.

Реакция соцсетей

В комментариях к сообщению, ряд пользователей откровенно сказали, что не могут поверить в конфликт из-за таких мелочей. Больше всего поддержали такие реплики:

"Нонсенс такое говорить";

"А с какой стати родители жениха решают, что и где будет?";

"Он категорически не прав. За семь месяцев можно изменить все к лучшему";

"Вы все правильно делаете, не позволяйте лезть с советами в ваш праздник!".

Ранее Фокус рассказывал, что свадебная истерия чуть не уничтожила дружбу. Одна американка призналась, что почти не узнает свою лучшую подругу, которая во время подготовки к свадьбе превратилась в "самовлюбленную невесту".

Впоследствии стало известно о мести невесты своему избраннику за измену. Будущая невеста была в отношениях почти шесть лет и готовилась к главному празднику в жизни, когда получила доказательства измены парня.