"Це не ваше весілля": родина нареченого влаштувала скандал через костюми і гостей

Мешканка США опинилася у центрі конфлікту з родиною чоловіка через вибір майбутнього тестя. Реакція батька її нареченого дуже вразили жінку, як і користувачів мережі, коли дізналися обставини справи.

Жінка говорить, що не очікувала такого від "спокійного та тихого" батька нареченої. Деталі цієї історії вона розповіла на одному з форумів у Reddit.

Американка розповідає, що на днях поїхала в гості до родини нареченого і його бабусі. Але там родичі чоловіка сказали їй за відсутності сина, що чорні костюми для дружбів виглядають як повна дурня.

"Батько нареченого все одно прийде в синьому костюмі, що це — моє весілля, а не наш спільний день, і що вони засмучені, бо племінницю та племінника нареченого не включили в церемонію. Я почуваюся просто застигнутою зненацька. Я насправді дуже спокійна наречена, і всі рішення ми приймали разом із моїм нареченим. Вони ж майже не проявляли жодного інтересу чи ентузіазму з моменту, як ми почали планувати весілля", — пише жінка.

Майбутня наречена була в шоці від причини конфлікту Фото: Pexels

Наречена зізнається, що дуже любить родину нареченого, але сам наречений жодного разу не казав, що хоче залучити своїх родичів. Хоча до весілля ще 7 місяців, але це не вирішило проблеми.

"Мені неймовірно боляче, що я мусила сидіти там і захищати себе сама. Адже щойно наречений почув, що відбувається, він одразу прийшов і став на мій бік. Це була настільки раптова і жорстка атака, що я навіть не розумію, як це пережити", — додає американка.

Реакція соцмереж

У коментарях до допису, низка юзерів відверто сказали, що не можуть повірити в конфлікт через такі дрібниці. Найбільше підтримали такі репліки:

"Нонсенс таке говорити";

"А з якого дива батьки нареченого вирішують, що і де буде?";

"Він категорично не правий. За сім місяців можна змінити все на краще";

"Ви все правильно робите, не дозволяйте лізти з порадами у ваше свято!".

