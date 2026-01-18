Невеста узнала об измене парня перед свадьбой и устроила месть прямо на празднике (фото)

Будущая невеста была в отношениях почти шесть лет и готовилась к главному празднику в жизни, когда получила доказательства измены парня. Однако разбитая горем девушка решила эпично отомстить избраннику.

Невеста решилась не отменять свадьбу, а рассказать о неверности мужа в его присутствии и многочисленных гостей. Об этом сообщает The Mirror.

На одном из пабликов, будущая невеста рассказывает, что за шесть лет отношений у нее никогда не было поводов не доверять своему парню. Когда они решили пожениться, то героиня истории до сих пор находилась в неведении того, что у ее парня есть любовница.

Однако в вечер перед свадьбой она получила анонимное сообщение от женщины, которая назвалась его пассией. В качестве доказательства неверности парня, она показала скрины переписки с планами и встречами.

"Я бы за него не выходила. А ты выйдешь замуж за такого?" — подписала свое обращение неизвестная, которую героиня истории впоследствии определила как любовницу.

Відео дня

Любовница показала доказательства измены мужа невесты перед свадьбой Фото: The Mirror

Скриншоты содержали откровенные сообщения, совместные селфи и даты, которые свидетельствовали о том, что роман длился несколько месяцев и продолжался буквально за дни до свадьбы. В переписке мужчина открыто признавался другой женщине в физическом влечении, планировал тайную поездку и писал, что никогда раньше не испытывал подобной эмоциональной связи.

"Я была шокирована не только самим фактом измены, но и тем, что не замечала никаких тревожных сигналов в отношениях. Подруги мне советовали немедленно позвонить жениху и отменить церемонию, однако я решила действовать иначе", — рассказывает невеста.

В день свадьбы все формально началось по плану, а затем она вышла к гостям в свадебном платье. Однако вместо обетов обратилась к собравшимся с заявлением, что церемония не состоится, а мужчина, на котором она собиралась жениться, оказался совсем не тем, кем казался.

"После я просто взяла и зачитала вслух фрагменты переписки, полученной накануне. В зале воцарилась мертвая тишина, а мой уже бывший просто молча взял и покинул помещение, поняв, что его разоблачили публично", — добавляет героиня истории.

После провала свадьбы, девушка решила изменить формат празднования, а вместо свадебного банкета она предложила гостям неформальное празднование, посвященное честности, самоуважению и смелости выбирать себя даже тогда, когда это больно.

"Несмотря на эмоциональный удар, тот вечер завершился громкой вечеринкой, которая стала для меня символическим началом новой жизни", — резюмирует девушка.

Ранее Фокус рассказывал о том, как женщина ответила на неожиданные требования бывшего и его любовницы. В то же время бывший начал требовать от женщины проявлять уважение к изменщице и его отношениям, то героиня истории откровенно сказала все, что думает об этом.

Впоследствии стало известно, как другая невеста разоблачила измену мужа и провела праздник без него. 31-летняя невеста, которая работает адвокатом, поехала в медовый месяц на Крит со своим давним приятелем.