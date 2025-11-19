"Ты это заслужил": женщина ответила на неожиданные требования бывшего и его любовницы (фото)

Одна американка обнаружила измену мужа с его коллегой, что привело к разрыву отношений. В то же время бывший начал требовать от женщины проявлять уважение к изменщице и его отношениям, то героиня истории откровенно сказала все, что думает об этом.

Она отмечает, что с момента разрыва ее жизнь превратилась в постоянный конфликт, а бывший муж даже успел жениться на любовнице, еще до того как развод был официально оформлен. Об этом она написала в Reddit.

Американка говорит, что отношения с бывшим и его любовницей до сих пор очень враждебные. Она признается, что не простила ему измены и желала ему того же, что "он сделал мне".

"Он был в ярости, когда она сообщила его семье, что разоблачила его измену после анализов на [половые] инфекции", — рассказывает рассказчица.

Ситуация особенно осложняется во время личных встреч. Иногда, по словам женщины, ей приходится поддерживать хоть какую-то вежливость, ведь до этого у нее с бывшим в браке было двое детей.

Відео дня

"Дети могут нас видеть вместе, и это гораздо сложнее, чем кажется", — объясняет она и добавляет, что последней каплей стала история за несколько дней до Хэллоуина.

Она говорит, что на школьном мероприятии по случаю Хэллоуина бывший муж и его любовница подошли к ней. Та начала сетовать, что, мол, героиня истории не позволяет ей говорить с детьми, ведь сама она не может иметь детей.

Женщина решила откровенно высказать все, что думает о бывшем Фото: Reddit

"Я ответила, что нам не о чем говорить о детях без присутствия детей. А когда я оказалась наедине, то они пытались убедить меня перестать злиться и отпустить прошлое. На что я не выдержала и выпалила им прямо в глаза: "Какого черта меня должна волновать ваша личная жизнь?", а потом — посмотрела на него и добавила, что "ты это заслужил" и ушла оттуда", — вспоминает она.

После этого мужчина разозлился и начал присылать сообщения с упреками. Позже он еще несколько раз затронул тему о визитах детей. Женщина решила сообщить адвокату о нарушении условий опеки и планирует получить запрет для бывшего на встречу с детьми".

"Я игнорирую его, но он в ярости, и мне пришлось идти на такой шаг. Я сама ожидала, что это уже уляжется, что меня оставят в покое. Но в конце концов поняла, что ситуация еще далека от завершения", — резюмирует женщина.

Реакция соцсетей

В комментариях к популярному посту, мнение героини истории поддержали практически все юзеры. Больше всего одобрения получили следующие реплики:

"Он хочет, чтобы ты сочувствовала его желаниям. Знаю, ты бы хотела видеть детей 100% времени и получать алименты от него. Его интересует только сочувствие, когда это ему выгодно";

"Они оба знали, что измена будет иметь последствия. Кажется, карма настигла их, и им это не нравится";

"Где были его сострадание и доброта, когда он изменял тебе?";

"Он — просто жалкий. Ты плохая, а он — тот, кто завел интрижку и ожидает сочувствия? Нет, друг, до свидания".

Ранее Фокус рассказывал о том, как женщина отказывается покрывать интрижку подруги. 32-летняя жительница США рассказала, что оказалась перед трудным выбором — разрушить давнюю дружбу или стать соучастницей романа подруги.

Впоследствии стало известно, что парень разорвал отношения из-за ее "бесплатного" поступка. Главным триггером к этому стал ее публичная выходка, которую парень не смог простить любимой.