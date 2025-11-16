Парень разорвал отношения с девушкой из-за ее "бесплатного" поступка: реакция сети (фото)

Один молодой человек из США решил завершить отношения с девушкой после трех лет вместе. Главным триггером к этому стал ее публичный публичный поступок, который парень не смог простить любимой.

Мужчина признается, что до сих пор не знает правильно ли поступил в этой ситуации, ведь поступок бывшей считает таким, что нельзя простить. Свою историю он рассказал в заметке в Reddit.

Американец рассказывает, что все произошло во время дружеской вечеринки, когда группа друзей играла в UNO. По словам одного из участников, все началось с шуточного вопроса: "Сколько денег стоило бы поцеловать девушку?" обратился один из друзей к девушке героя истории, которая говорила ему до этого о своей бисексуальности.

"После того, как друг задал этот вопрос, она просто сказала: "бесплатно, бро", очень ясно шутливым тоном, мы все немного посмеялись. Но сразу после этого она говорит: "Знаете что?" и идет поцеловала другую девушку из нашей группы. Все были шокированы, они пооткрывали рты от удивления, но они улыбались, а некоторые даже начали смеяться, тогда как я просто сидел и смотрел на нее, искренне почувствовав, будто мое сердце было разбито", — рассказывает американец.

Мужчина вспоминает, что чувствовал "абсолютную пустоту" и боль. А когда его девушка подошла к нему, чтобы обнять, то он оттолкнул ее, на что та удивилась.

Мужчина почувствовал себя разбитым после поступка девушки Фото: Shutterstock

"Не сказав ни слова, я встал с пола и начал собирать свои вещи, пока девушка спрашивала — "почему я такой злой?" и "это всего лишь шутка", а мои друзья все еще хохотали. Я продолжал просто смотреть на нее, пытаясь дать понять, что она только что сделала", — пишет герой истории, после чего пошел домой, игнорируя десятки звонков и сообщений от девушки.

Впоследствии юноша прямо написал, что между ними все кончено и просит его не беспокоить. После этого парню начали писать друзья и назвали его "слишком драматичным", что ведет себя "как ребенок" и не должен был злиться на это, ведь это "просто поцелуй двух девушек".

"Я просто не могу поверить, что она действительно поцеловала кого-то другого передо мной и ожидала, что я восприму это как ничего не случилось. Я попрощался и заблокировал ее, да и не знаю, что чувствовать, учитывая, что пишу это через два дня после всего и все еще пытаюсь понять", — заключает герой истории, добавив, что два дня спустя не думает возвращаться к бывшей, ведь было нарушено доверие между парой.

Реакция сети

В комментариях к популярному сообщению американца, десятки пользователей выразили свою позицию относительно этой истории. Больше всего поддержки получили такие реплики:

"Она поцеловала девушку, и ей это понравилось. Ее парню, собственно, это не понравилось. Поэтому он не виноват";

"Тебе нужны новые друзья, ведь эти — настоящие козлы";

"Горжусь твоим уровнем самоуважения. Ты поступил правильно, порвав со всеми сразу и чисто. Никто не заслуживает терпеть такое пренебрежение прямо в лицо";

"Большое уважение за то, что ты сразу заблокировал ее и тех дураков";

"Ее поцелуй с девушкой, когда она в отношениях с тобой, ничем не отличается если бы она поцеловалась с другим парнем".

