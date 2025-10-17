"Бартер" из-за ревности: мужчина обменял неверную жену на деньги и корову (фото)

Житель Индонезии из племени толаки уличил жену в измене с другим, а потому решил публично провести обряд передачи неверной женщины. За это мужчина получил компенсацию в виде денег и коровы.

Обряд передачи жены другому в племени толаки насчитывает сотни лет и призван помогать парам публично и мирно разойтись без скандалов и ссор, сообщает Tribunnews Sultra.

Издание пишет, что мужчина с инициалами SRH был женат на своей жене NS в течение пяти лет. Однако в сентябре он обнаружил, что его жена переспала с другим мужчиной в отеле, который является представителем местного племени и работает в горной компании. Также SRH обнаружил, что роман длился более полугода.

Измененный мужчина взял мотоцикл любовника, фотографии любовников и некоторые другие вещи, после чего прибыл в полицию, где сообщил о факте измены жены. Когда копы "прижали" парочку на факте адюльтера, те признались в интрижке.

После инцидента SRH обратился к местным старейшинам и попросил урегулировать дело с помощью ритуала под названием Mowea Sarapu, что буквально означает "отпустить и примириться". Этот обряд, которому сотни лет, служит способом взаимного примирения в брачных конфликтах.

Передав жену ее любовнику, SRH стремился сохранить собственное достоинство, мирно завершить конфликт и символически очистить ее от вины. Во время церемонии SRH и NS сидели рядом, разговаривали и просили прощения друг у друга перед старейшинами общины, родственниками и местными жителями.

История, традиции и культура племени толаки

Согласно традиции, любовник предложил компенсацию — корову, кусок традиционной ткани, медный сосуд и пять миллионов рупий (около 12,6 тыс. грн). После церемонии старейшина села впоследствии подтвердил, что брак пары был официально расторгнут.

Журналисты пишут, что обычное право племени толаки не запрещает женщине проходить церемонию Mowea Sarapu более одного раза. Однако повторение обряда для поиска нового мужа считается позором и навлекает моральное осуждение на нее и ее семью.

В то же время в местных пабликах поддержали SRH, считают его мудрым и достойным мужем. Другие говорят, что измена жены, которую разоблачили публично в племени с традиционным правом, не может быть оправдана ничем.

