"Бартер" через ревнощі: чоловік обміняв невірну дружину на гроші та корову (фото)

Мешканець Індонезії з племені толакі викрив дружину на зраді з іншим, а тому вирішив публічно провести обряд передачі невірної жінки. За це чоловік отримав компенсацію у вигляді грошей та корови.

Обряд передачі дружини іншому в племені толакі налічує сотні років і покликаний допомагати парам публічно та мирно розійтися без скандалів і сварок, повідомляє Tribunnews Sultra.

Видання пише, що чоловік з ініціалами SRH був одружений зі своєю дружиною NS протягом п’яти років. Однак у вересні він виявив, що його жінка переспала з іншим чоловіком в готелі, який є представником місцевого племені та працює в гірничій компанії. Також SRH виявив, що роман тривав понад пів року.

Зраджений чоловік взяв мотоцикл коханця, фотографії коханців і деякі інші речі, після чого прибув до поліції, де повідомив про факт зради дружини. Коли копи "притисли" парочку на факті адюльтеру, ті зізналися в інтрижці.

Після інциденту SRH звернувся до місцевих старійшин і попросив урегулювати справу за допомогою ритуалу під назвою Mowea Sarapu, що буквально означає "відпустити й примиритися". Цей обряд, якому сотні років, служить способом взаємного примирення у шлюбних конфліктах.

Передавши дружину її коханцеві, SRH прагнув зберегти власну гідність, мирно завершити конфлікт і символічно очистити її від провини. Під час церемонії SRH і NS сиділи поруч, розмовляли та просили вибачення один в одного перед старійшинами громади, родичами та місцевими жителями.

Історія, традиції та культура племені толакі

Згідно з традицією, коханець запропонував компенсацію — корову, шматок традиційної тканини, мідну посудину та п’ять мільйонів рупій (близько 12,6 тис. грн). Після церемонії старійшина села згодом підтвердив, що шлюб пари було офіційно розірвано.

Журналісти пишуть, що звичаєве право племені толакі не забороняє жінці проходити церемонію Mowea Sarapu більше одного разу. Однак повторення обряду для пошуку нового чоловіка вважається ганьбою і накликає моральний осуд на неї та її родину.

Водночас у місцевих пабліках підтримали SRH, вважають його мудрим і гідним чоловіком. Інші говорять, що зрада дружини, яку викрили публічно в племені з традиційним правом, не може бути виправдана нічим.

