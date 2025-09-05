Жінка підозрює зраду чоловіка з розлученою пані через його здоровий спосіб життя (фото)

28-річна американка вважає, що її чоловік міг завести коханку через те, що почав активно займатися бігання протягом останнього року. В мережі цю ситуацію вважають дивною та радять жінці все вияснити у свого обранця.

Героїня історії каже, що в минулих стосунках їй зраджували, а тому до такої ситуації, яка видається сумнівною, реагує "чутливіше", йдеться в дописі жінки в Reddit.

Повідомлення жінки стало популярним — набрало понад 6,6 тис. реакцій. За її словами, вона в стосунках з нинішнім чоловіком уже шість років, а в шлюбі — понад чотири. Однак близько року тому її обранець почав серйозно займатися спортом і бігати щовечора районом.

"Він справді відданий цій новій звичці — виходить на пробіжку щодня о 19:00 після вечері. А я відвідую ранкові заняття йогою, тому це стало його власною рутиною", — розповідає американка.

Водночас останнім часом її 30-річний чоловік почав згадувати знайомства під час пробіжок. Так він розповів, що партнеркою по бігу є нещодавно розлучена жінка, яка на п'ять років молодша за героїню історії та має дитину від попередніх стосунків.

"Чоловік почав регулярно бігати саме з нею. Вони зустрілися, коли обидва забирали дітей із садочка, зрозуміли, що живуть поруч і мають однаковий темп бігу", — пише авторка.

Та один нещодавній випадок насторожив її — чоловік повернувся додому пізніше звичного, а на свій захист сказав, що зустрівся з другом і випив смузі. Коли жінка перепитала, хто цей друг, то він прямо відповів — що це та сама його партнерка з бігу.

"Він наполягав, що це було абсолютно невинно: просто двоє батьків після тренування випили напій і поговорили про підготовку до забігу на 5 км. Клявся, що нічого взагалі не було між ними", — переповіла діалог героїня історії.

Попри впевненість у партнері, жінка говорить, що не може позбутися тривоги. За всі шість років стосунків чоловік не давав "анітрохи справжніх причин сумніватися в ньому".

"Але тепер я відчуваю дискомфорт: нещодавно розлучена жінка, щоденні вечірні пробіжки, спільні напої після, і його вагання, коли я запитала. Може я просто накручую себе або мені справді варто хвилюватися через це?" — запитала думки користувачів авторка.

Реакція соцмереж

У коментарях до популярного допису жінки, юзери висловили співчуття щодо пережитої зради та теперішньої ситуації. Низка користувачів запропонували наступні варіанти виходу з цієї ситуації:

"Домовтеся про спільну зустріч із дітьми, аби ви всі могли познайомитися. Батьки часто дружать між собою";

"Чому він не приходить додому і не розповідає дружині про все цікаве, про що вони говорили?.. Я б із радістю поділився такою подією зі своїм партнером";

"Запропонуйте кудись всім разом сходити. Якщо це справді просто дружба, чоловік буде радий. Якщо ж почне уникати й вигадувати причини — тоді буде про що серйозно поговорити";

"Якщо йому нема чого приховувати, він не мав би зволікати з відповіддю. Його пауза виглядає підозріло";

"У мене був схожий досвід: ми з дружиною дружили з іншою парою, і я почав бігати з тією жінкою, бо наші партнери не любили бігати. Спочатку я думав, що вона "не мій тип", але після двох місяців довгих пробіжок, коли ми обговорювали все на світі, я відчув сильну прихильність. Нічого не було, але коли пробіжки закінчилися, це було майже як розрив — я страшенно сумував за цим спілкуванням. Тож, на мою думку, романтична прив’язаність майже неминуча, коли дорослі проводять багато часу наодинці. Або треба додати більше людей у групу для бігу, або припинити ці пробіжки".

