Женщина подозревает измену мужа с разведенной дамой из-за его здорового образа жизни (фото)

28-летняя американка считает, что ее муж мог завести любовницу из-за того, что начал активно заниматься бегом в течение последнего года. В сети эту ситуацию считают странной и советуют женщине все выяснить у своего избранника.

Героиня истории говорит, что в прошлых отношениях ей изменяли, а потому к такой ситуации, которая кажется сомнительной, реагирует "чувствительнее", говорится в заметке женщины в Reddit.

Сообщение женщины стало популярным — набрало более 6,6 тыс. реакций. По ее словам, она в отношениях с нынешним мужем уже шесть лет, а в браке — более четырех. Однако около года назад ее избранник начал серьезно заниматься спортом и бегать каждый вечер по району.

"Он действительно предан этой новой привычке — выходит на пробежку ежедневно в 19:00 после ужина. А я посещаю утренние занятия йогой, поэтому это стало его собственной рутиной", — рассказывает американка.

В то же время в последнее время ее 30-летний муж начал вспоминать знакомства во время пробежек. Так он рассказал, что партнершей по бегу является недавно разведенная женщина, которая на пять лет моложе героини истории и имеет ребенка от предыдущих отношений.

"Муж начал регулярно бегать именно с ней. Они встретились, когда оба забирали детей из садика, поняли, что живут рядом и имеют одинаковый темп бега", — пишет автор.

Но один недавний случай насторожил ее — мужчина вернулся домой позже обычного, а в свою защиту сказал, что встретился с другом и выпил смузи. Когда женщина переспросила, кто этот друг, то он прямо ответил — что это та самая его партнерша по бегу.

"Он настаивал, что это было совершенно невинно: просто двое родителей после тренировки выпили напиток и поговорили о подготовке к забегу на 5 км. Клялся, что ничего вообще не было между ними", — пересказала диалог героиня истории.

Несмотря на уверенность в партнере, женщина говорит, что не может избавиться от тревоги. За все шесть лет отношений мужчина не давал "ни малейших настоящих причин сомневаться в нем".

"Но теперь я чувствую дискомфорт: недавно разведенная женщина, ежедневные вечерние пробежки, совместные напитки после, и его колебания, когда я спросила. Может я просто накручиваю себя или мне действительно стоит волноваться из-за этого?" — спросила мнения пользователей автор.

Реакция соцсетей

В комментариях к популярному сообщению женщины, пользователи выразили сочувствие относительно пережитой измены и нынешней ситуации. Ряд пользователей предложили следующие варианты выхода из этой ситуации:

"Договоритесь о совместной встрече с детьми, чтобы вы все могли познакомиться. Родители часто дружат между собой";

"Почему он не приходит домой и не рассказывает жене обо всем интересном, о чем они говорили? Я бы с радостью поделился таким событием со своим партнером";

"Предложите куда-то всем вместе сходить. Если это действительно просто дружба, мужчина будет рад. Если же начнет избегать и придумывать причины — тогда будет о чем серьезно поговорить";

"Если ему нечего скрывать, он не должен был бы медлить с ответом. Его пауза выглядит подозрительно";

"У меня был похожий опыт: мы с женой дружили с другой парой, и я начал бегать с той женщиной, потому что наши партнеры не любили бегать. Сначала я думал, что она "не мой тип", но после двух месяцев долгих пробежек, когда мы обсуждали все на свете, я почувствовал сильную привязанность. Ничего не было, но когда пробежки закончились, это было почти как разрыв — я ужасно скучал по этому общению. Поэтому, на мой взгляд, романтическая привязанность почти неизбежна, когда взрослые проводят много времени наедине. Либо надо добавить больше людей в группу для бега, либо прекратить эти пробежки".

