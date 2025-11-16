Хлопець розірвав стосунки з дівчиною через її "безкоштовний" вчинок: реакція мережі (фото)

Один молодик зі США вирішив завершити стосунки з дівчиною після трьох років разом. Головним тригером до цього став її привселюдний публічний вчинок, який хлопець не зміг пробачити коханій.

Чоловік зізнається, що досі не знає чи правильно вчинив у цій ситуації, адже вчинок колишньої вважає таким, що не можна пробачити. Свою історію він розповів у дописі в Reddit.

Американець розповідає, що все сталося під час дружньої вечірки, коли група друзів грала в UNO. За словами одного з учасників, все почалося з жартівливого запитання: "Скільки грошей коштувало б поцілувати дівчину?" звернувся один із друзів до дівчини героя історії, яка говорила йому до цього про свою бісексуальність.

"Після того, як друг поставив це питання, вона просто сказала: "безкоштовно, бро", дуже ясно жартівливим тоном, ми всі трохи посміялися. Але одразу після цього вона каже: "Знаєте що?" і йде поцілувала іншу дівчину з нашої групи. Всі були шоковані, вони повідкривали роти від здивування, але вони посміхалися, а деякі навіть почали сміятися, тоді як я просто сидів і дивився на неї, щиро відчувши, ніби моє серце було розбитим", — переповідає американець.

Чоловік згадує, що відчував "абсолютну порожнечу" та біль. А коли його дівчина підійшла до нього, аби обійняти, то він відштовхнув її, на що та здивувалася.

Чоловік відчув себе розбитим після вчинку дівчини Фото: Shutterstock

"Не сказавши жодного слова, я встав з підлоги та почав збирати свої речі, поки дівчина питала — "чому я такий злий?" та "це лише жарт", а мої друзі все ще реготали. Я продовжував просто дивитися на неї, намагаючись дати зрозуміти, що вона щойно зробила", — пише герой історії, після чого пішов додому, ігноруючи десятки дзвінків і повідомлень від дівчини.

Згодом юнак прямо написав, що між ними все скінчено та просить його не турбувати. Після цього молодику почали писати друзі та назвали його "надто драматичним", що поводиться "як дитина" і не повинен був злитися на це, адже це "просто поцілунок двох дівчат".

"Я просто не можу повірити, що вона дійсно поцілувала когось іншого переді мною та очікувала, що я сприйму це як нічого не сталося. Я попрощався і заблокував її, та й не знаю, що відчувати, враховуючи, що пишу це через два дні після всього та все ще намагаюся зрозуміти", — підсумовує герой історії, додавши, що два дні потому не думає повертатися до колишньої, адже була порушена довіра між парою.

Реакція мережі

У коментарях до популярного допису американця, десятки користувачів висловили свою позицію щодо цієї історії. Найбільше підтримки отримали такі репліки:

"Вона поцілувала дівчину, і їй це сподобалося. Її хлопцю, власне, це не сподобалося. Тому він не винуватий";

"Тобі потрібні нові друзі, адже ці — справжні козли";

"Пишаюся твоїм рівнем самоповаги. Ти вчинив правильно, порвавши з усіма одразу і чисто. Ніхто не заслуговує терпіти таку зневагу прямо в обличчя";

"Велика повага за те, що ти одразу заблокував її та тих дурнів";

"Її поцілунок з дівчиною, коли вона у стосунках з тобою, нічим не відрізняється якби вона поцілувалася з іншим хлопцем".

