Подруга попросила женщину "скрыть ее интрижку": теперь она не знает, что делать (фото)

32-летняя жительница США рассказала, что оказалась перед трудным выбором — разрушить давнюю дружбу или стать соучастницей романа подруги. Женщина говорит, что не знает, как поступить в этой непростой ситуации.

Она рассказывает, что ее 31-летняя подруга пытается втянуть в эту историю, от которой ее откровенно "тошнит". Об этом она рассказала в заметке в Reddit.

Американка говорит, что однажды ее подруга призналась о полугодовом романе со своим коллегой. В то же время сама героиня истории состоит в браке уже восемь лет и ценит верность.

В то же время подруга в браке три года, но он "трещит по швам". Кроме того, женщина откровенно просит американку помочь ей "скрыть ее интрижку".

"Я сказала, что не хочу быть в это втянута, но она продолжает рассказывать мне подробности и даже просит совета, как обманывать мужа. Она говорит, что я "осуждаю" ее, потому что не хочу прикрывать", — написала женщина.

Героиня истории устала и не хочет покрывать интрижку лучшей подруги Фото: Shutterstock

По словам автора, в прошлый уикенд подруга даже спросила, может ли использовать ее дом как алиби. Теперь американка говорит, что растерялась и не знает, как ей правильно поступить.

"Я отказала, но теперь не знаю, как окончательно сказать "нет", не испортив наши отношения. Я сказала, что мне некомфортно, что она ставит меня в невозможное положение. Теперь она злится. Мой муж говорит просто прекратить с ней общение, но я чувствую себя виноватой — мы женаты больше десяти лет. Она говорит, что я изменяю ей, когда она "нуждается в ком-то рядом", — пояснила женщина.

Реакция соцсетей

В комментариях пользователи Reddit преимущественно поддержали позицию мужа женщины. Они посоветовали прекратить любое общение с подругой, которую назвали "крайне манипулятивной", и не позволять ей втягивать себя в ее "аморальное поведение".

Наибольшее одобрение получили следующие реплики:

"Похоже, она и сама хорошо знает, как изменять. Она просто хочет втянуть тебя, чтобы не чувствовать себя такой мерзкой";

"Она не ищет подругу, она ищет алиби";

"В помощи нуждается не подруга, а ее муж. Ему сильно не повезло";

"Расскажи ее мужу, что она ему изменяет";

"Твоя подруга сделала сознательный выбор изменять. Ты должна сделать сознательный выбор — остаться честной с собой".

