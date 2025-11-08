Подруга попросила жінку "приховати її інтрижку": тепер вона не знає, що робити (фото)

32-річна мешканка США розповіла, що опинилася перед важким вибором — зруйнувати давню дружбу або стати співучасницею роману подруги. Жінка каже, що не знає, як вчинити в цій непростій ситуації.

Воно розповідає, що її 31-річна подруга намагається втягнути в цю історію, від якої її відверто "нудить". Про це вона розповіла в дописі в Reddit.

Американка каже, що одного разу її подруга зізналася про піврічний роман зі своїм колегою. Водночас сама героїня історії перебуває у шлюбі вже вісім років і цінує вірність.

Водночас подруга в шлюбі три роки, але він "тріщить по швах". Окрім того, жінка відверто просить американку допомогти їй "приховати її інтрижку".

"Я сказала, що не хочу бути у це втягнута, але вона продовжує розповідати мені подробиці та навіть просить поради, як обманювати чоловіка. Вона каже, що я "засуджую" її, бо не хочу прикривати", — написала жінка.

Відео дня

Героїня історії втомилася та не хоче покривати інтрижку найкращої подруги Фото: Shutterstock

За словами авторки, минулого вікенду подруга навіть запитала, чи може використовувати її дім як алібі. Тепер американка каже, що розгубилася та не знає, як їй правильно вчинити.

"Я відмовила, але тепер не знаю, як остаточно сказати "ні", не зіпсувавши наші стосунки. Я сказала, що мені некомфортно, що вона ставить мене у неможливе становище. Тепер вона злиться. Мій чоловік каже просто припинити з нею спілкування, але я почуваюся винною — ми дружимо понад десять років. Вона каже, що я зраджую її, коли вона "потребує когось поруч", — пояснила жінка.

Реакція соцмереж

У коментарях користувачі Reddit переважно підтримали позицію чоловіка жінки. Вони порадили припинити будь-яке спілкування з подругою, яку назвали "вкрай маніпулятивною", і не дозволяти їй втягувати себе в її "аморальну поведінку".

Найбільше схвалення отримали такі репліки:

"Схоже, вона й сама добре знає, як зраджувати. Вона просто хоче втягнути тебе, щоб не почуватися такою мерзенною";

"Вона не шукає подругу, вона шукає алібі";

"Допомоги потребує не подруга, а її чоловік. Йому сильно не пощастило";

"Розкажи її чоловікові, що вона йому зраджує";

"Твоя подруга зробила свідомий вибір зраджувати. Ти маєш зробити свідомий вибір — залишитися чесною з собою".

Раніше Фокус розповідав про те, як дівчина викрила зраду хлопця з її подругою. Вона переглядала відео в соцмережах і випадково побачила свого хлопця на мотоциклі з іншою.

Згодом стало відомо, що жінка застукала чоловіка на зраді з коханкою. Вона втратила дар мови, коли дізналася, що нею була його найближча родичка, що викликало в неї відчуття огиди.