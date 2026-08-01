Смажить шашлики: двійник Ілона Маска зробив свій ресторан мегапопулярним серед туристів (відео)

Власник закладу швидкого харчування в Китаї став інтернет-сенсацією, причому не через свою їжу. Чоловік набув неймовірної популярності завдяки вражаючій схожості з Ілоном Маском.

Шеф-кухар ресторану з провінції Шеньсі на північному заході Китаю миттєво став інтернет-сенсацією завдяки своїй разючій схожості з американським інженером-мільярдером Ілоном Маском. Про це повідомляє "Китайська глобальна телевізійна мережа" CGTN.

Шеф-кухар, який спеціалізується на барбекю, став неймовірно популярним після того, як один із відвідувачів поділився відео, на якому Ма Цзяньпін смажить шашлики та обслуговує клієнтів у своєму ресторані.

Ролик, як зазначається, швидко став вірусним у соціальних мережах. З того часу відвідувачі приходять до ресторану, щоб подивитися на двійника Маска та зробити з ним селфі. Така популярність перетворила ресторан на нову туристичну родзинку, одночасно подвоївши прибуток закладу.

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Завдяки своїй славі Ма вже почав отримувати пропозиції про співпрацю, а користувачі в соцмережах жартують, що власникові слід було б перейменувати свій ресторан на "Космічний барбекю".

Сам Маск поки не коментував несподівану появу свого китайського двійника.

Нагадаємо, під час виступу Дональда Трампа в місті Марієтта в штаті Джорджія увагу глядачів привернув чоловік, який сидів прямо за його спиною і курйозно копіював жести та міміку американського лідера.

Також Фокус писав, що президент США Дональд Трамп не зміг одразу правильно назвати ім'я Ілона Маска і став об'єктом глузувань у мережі.