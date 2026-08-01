Жарит шашлыки: двойник Илона Маска сделал свой ресторан мегапопулярным среди туристов (видео)

Владелец заведения быстрого питания в Китае стал интернет-сенсацией, причем не из-за своей еды. Мужчина получил невероятную популярность благодаря поразительной схожести с Илоном Маском.

Шеф-повар ресторана из провинции Шэньси на северо-западе Китая мгновенно стал интернет-сенсацией благодаря своему поразительному сходству с американским инженером-миллиардером Илоном Маском. Об этом сообщает "Китайская глобальная телевизионная сеть" CGTN.

Шеф-повар, специализирующийся на барбекю, стал невероятно популярным после того, как один из посетителей поделился видео, на котором Ма Цзяньпин жарит шашлыки и обслуживает клиентов в своем ресторане.

Ролик, как отмечается, быстро стал вирусным в социальных сетях. С тех пор посетители приходят в ресторан, чтобы посмотреть на двойника Маска и сделать с ним селфи. Такая популярность превратиларесторан в новую туристическую изюминку, одновременно удвоив прибыль заведения.

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Благодаря своей славе Ма уже начал получать предложения о сотрудничестве, а пользователи в соцсетях шутят, что владельцу следовало бы переименовать свой ресторан в "Космическое барбекю".

Сам Маск пока не комментировал неожиданное появление своего китайского двойника.

Напомним, во время выступления Дональда Трампа в городе Мариетта в штате Джорджия внимание зрителей привлек мужчина, сидевший прямо за его спиной и курьезно копировавший жесты и мимику американского лидера.

Также Фокус писал, что президент США Дональд Трамп не смог сразу правильно назвать имя Илона Маска и стал объектом насмешек в сети.