Нападали на людей: у США через скажених бобрів закрили частину популярного парку

Частину державного парку Каннінгтон-Фоллс у штаті Меріленд (США) закрили для відвідувачів після двох нападів скажених бобрів на людей менш ніж за два тижні.

Останній напад бобрів у парку в окрузі Фредерік, приблизно за 100 кілометрів на північний захід від Балтимора, стався 5 серпня, коли 19-річний хлопець заявив, що його вкусив за щиколотку агресивний бобер під час риболовлі в парку, повідомляє ABC News.

Потерпілий, ім’я якого не розголошується, самостійно доїхав до медичного центру Meritus у Хагерстауні, штат Меріленд, де йому надали допомогу. Результати аналізів, отримані наступного дня після інциденту, показали, що бобер був хворий на сказ.

Це сталося після того, як 26 липня в тому ж парку бобер вкусив 13-річного плавця. Тварину спіймали та приспали. Аналізи показали, що вона теж була хвора на сказ.

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Після інциденту, що стався цього тижня, адміністрація Каннінгем-Фоллса закрила великі ділянки парку, зокрема причал для човнів, струмок та озеро.

"Купання, риболовля, катання на човнах та будь-який доступ до води заборонені доти, доки не буде підтверджено безпеку території для відвідувачів", — заявили в Департаменті природних ресурсів.

Служба охорони дикої природи та культурної спадщини Департаменту природних ресурсів (DNR) повідомила про початок нічного та денного спостереження за озером у парку з метою вилучення бобрів. Також було демонтовано будиночок бобрів, виявлений у парку.

Державний парк "Каннінгем-Фоллс", площа якого становить понад 17 гектарів, славиться найвищим каскадним водоспадом у штаті Меріленд і щороку приваблює понад 575 000 відвідувачів.

До цього літа останній зареєстрований випадок нападу бобрів у штаті Меріленд стався у 2021 році.

"Бобри, як правило, не агресивні й уникають конфліктів з людьми, але людям все ж слід дотримуватися безпечної мінімальної відстані спостереження в 23 метри", — рекомендують експерти. Вони додали, що бобри нападають на людей лише в тому випадку, якщо заражені вірусом сказу.

Нагадаємо, що в Чехії бобри збудували греблю й заощадили 1,2 млн доларів.

Також повідомлялося про те, як бобри "десантувалися" в Айдахо.