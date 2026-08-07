Нападали на людей: в США из-за бешеных бобров закрыли часть популярного парка

Часть государственного парка Каннингтон-Фоллс в Мэриленде (США) закрыли для посещения после двух нападений бешеных бобров на людей менее чем за две недели.

Последнее нападение бобров в парке в округе Фредерик, примерно в 100 километрах к северо-западу от Балтимора, произошло 5 августа, когда 19-летний парень заявил, что его укусил в лодыжку агрессивный бобр во время рыбалки в парке, сообщает ABС News.

Пострадавший, имя которого не разглашается, самостоятельно доехал до медицинского центра Meritus в Хагерстауне, штат Мэриленд, где ему оказали помощь.

Анализы, полученные на следующий день после инцидента, показали, что бобер был заражен бешенством.

Это произошло после того, как 26 июля в том же парке бобер укусил 13-летнего пловца.

Животное поймали и усыпили. Тесты показали, что у него тоже было бешенство.

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После инцидента на этой неделе администрация Каннингем-Фоллса закрыла большие участки парка, включая лодочный причал, ручей и озеро.

"Купание, рыбалка, катание на лодках и любой доступ к воде запрещены до тех пор, пока не будет подтверждена безопасность территории для посетителей", — заявили в Департаменте природных ресурсов.

Служба охраны дикой природы и культурного наследия Департамента природных ресурсов (DNR) сообщила о начале ночного и дневного наблюдения за озером в парке с целью удаления бобров. Также был демонтирован обнаруженный в парке домик бобров.

Государственный парк Каннингем-Фоллс площадью более 17 гектаров славится самым высоким каскадным водопадом в Мэриленде и привлекает более 575 000 посетителей в год.

До этого лета последнее зарегистрированное нападение бобров в Мэриленде произошло в 2021 году.

"Бобры, как правило, не агрессивны и избегают конфликтов с людьми, но людям все же следует соблюдать безопасное минимальное расстояние наблюдения в 23 метра", — рекомендуют эксперты. Они добавили, что бобры нападают на людей только в том случае, если заражены вирусом бешенства.

Напомним, в Чехии бобры построили плотину и сэкономили $1,2 млн.

Также сообщалось, как бобры десантировались в Айдахо.