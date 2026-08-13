13 серпня — День шульги: цікаві факти, відомі особистості та як в СРСР "лікували" ліворукість

У світі 13 серпня відзначають Міжнародний день шульги. Цей день покликаний звернути увагу на людей, які у житті переважно користуються лівою рукою.

Фокус розповість про історію свята, найвідоміших людей, а також як в СРСР намагалися ліквідувати ліворукість, бо вважали це "неправильною" або "шкідливою звичкою".

Історія та важливість свята у світі

13 серпня 1976 року Дін Р. Кемпбелл та організація Left-handers International започаткували це свято. У 1984 році заснування цього дня підтримали під час Міжнародної конфедерації шульг, а з 1992 року воно широко відзначається завдяки британському Клубу шульг (The Left-Handers Club, створеному 1990 року).

Мета свята — привернути увагу до особливостей та труднощів людей, які користуються у житті більше лівою рукою. Адже близько 10–15 % людей планети, а це приблизно 800 мільйонів, лівші.

Відео дня

Цікаві факти про лівшів.

Відтак, організатори закликають виробників таких товарів, як ножиці, інструменти, письмове приладдя враховувати під час виробництва потреби шульг. Крім того, вони активно протидіють практиці перевчання дітей у школах, що може викликати стрес школярів.

Цікаві факти про ліворуких

Ліворукість частково може передаватися дітям від батьків: якщо обоє батьків шульги, ймовірність народження ліворукої дитини зростає до 25–26 %. Адже залучено до 40 генів, проте генетика пояснює лише близько 25 % таких випадків, а решта — випадкові варіації розвитку мозку ще в утробі.

Чоловіків-шульг трохи більше, аніж жінок (різниця близько 2–4%).

Ліворукість існувала вже за часів неандертальців. Дослідники з'ясували, що судячи зі слідів на зубах від кам’яних інструментів, близько 10 % людей мали такі особливості. А у кам’яному віці шульг могло бути ще більше до 25–50 %, але протягом тисячоліть частка стабілізувалася до близько 10 %.

У шульг часто товстіший зв’язок між півкулями мозку, що теоретично сприяє кращій мультизадачності та швидшому обміну інформацією.

У багатьох індивідуальних видах спорту, зокрема, бокс, фехтування, теніс, бейсбол, шульги мають "ефект несподіванки" — суперники-правші рідше тренуються проти них.

Також ліворукі люди зазвичай малюють зображення, на яких погляди намальованих істот спрямовані вправо.

Успішні та відомі шульги

У світі багато ліворуких видатних особистостей і це зовсім не стало їм перешкодою, аби досягти вагомих результатів, зокрема, у науці, мистецтві, політиці, бізнесі та спорті.

Леонардо да Вінчі, Альберт Ейнштейн, Ісаак Ньютон.

Барак Обама, Вінстон Черчилль, Білл Клінтон, Юлій Цезар, Наполеон Бонапарт

Білл Гейтс, Стів Джобс, Марк Цукерберг.

Чарлі Чаплін, Пол Маккартні, Джимі Гендрікс, Анджеліна Джолі, Том Круз, Ніколь Кідман.

Принц Вільям, Моцарт (за деякими даними), Олександр Македонський.

Найвідоміші шульги у світі Фото: Скріншот

Серед українців є також відомі лівші, зокрема, Степан Бандера, дизайнера Андре Тан, спортсмени Олександр Усик, Василь Ломаченко, Олег Блохін.

Як у СРСР перевчали ліворуких дітей

Але СРСР такі люди не влаштовували, тож їх вирішили перевчати. До середини 1980-х років у школах діяли педагогічні стереотипи, де ліворукість вважали "неправильною" або "шкідливою звичкою". А дітей масово змушували писати та користуватися правою рукою. У ті часи також діяла ідеологія уніфікації, де "усі мають бути однаковими".

Щоб перевчити дітей діяли жорсткі методи перевчання, зокрема, моральний тиск, соромлення, двійки за "неправильний" почерк. Ліву руку дитини прив’язували до стільця або тулуба, а також одягали щільну рукавичку на ліву руку під час уроків і домашніх завдань. Також вчителі били дітей указкою чи лінійкою по руці, давали завдання довго писати тільки правою рукою.

Переваги шульг у спорті

Такі жорсткі методи часто призводили до неврозів, заїкання, головних болів, зниження успішності та стресу у дітей. Науковці довели, що повністю перевчити таких людей неможливо через особливості мозку, бо у шульг часто домінує права півкуля.

Відтак, у 1985–1986 роках Міністерство охорони здоров’я СРСР видало рекомендації, і обов’язкове перевчання дітей скасували.

Нагадаємо, що Фокус писав про те, що є кілька членів британської королівської сім'ї, які пишуть лівою рукою.

Також королівські експерти зазначали, що принц Джордж має особливий зв'язок зі своїм дідусем, королем Чарльзом. І сприймає його, як наставника.