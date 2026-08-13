13 августа — День левшей: интересные факты, известные личности и как в СССР "лечили" леворукость

13 августа во всем мире отмечается Международный день левшей. Этот день призван привлечь внимание к людям, которые в повседневной жизни в основном пользуются левой рукой.

"Фокус" расскажет об истории этого праздника, о самых известных людях, а также о том, как в СССР пытались искоренить леворукость, поскольку считали это "неправильной" или "вредной привычкой".

История и значение праздника в мире

13 августа 1976 года Дин Р. Кэмпбелл и организация Left-handers International учредили этот праздник. В 1984 году идея учреждения этого дня была поддержана в рамках Международной конфедерации левшей, а с 1992 года он широко отмечается благодаря британскому Клубу левшей (The Left-Handers Club, созданному в 1990 году).

Цель праздника — привлечь внимание к особенностям и трудностям людей, которые в повседневной жизни чаще пользуются левой рукой. Ведь около 10–15 % населения планеты, а это примерно 800 миллионов человек, — левши.

Відео дня

Интересные факты о левшах.

Поэтому организаторы призывают производителей таких товаров, как ножницы, инструменты и канцелярские принадлежности, учитывать при производстве потребности левшей. Кроме того, они активно противодействуют практике переобучения детей в школах, которая может вызывать стресс у школьников.

Интересные факты о левшах

Левшаство частично может передаваться детям от родителей: если оба родителя — левши, вероятность рождения левша-ребёнка возрастает до 25–26 %. Ведь в этом процессе задействовано до 40 генов, однако генетика объясняет лишь около 25 % таких случаев, а остальное — случайные вариации развития мозга ещё в утробе.

Мужчин-левшей немного больше, чем женщин (разница около 2–4 %).

Левшамство существовало уже во времена неандертальцев. Исследователи выяснили, что, судя по следам на зубах от каменных инструментов, около 10 % людей обладали такими особенностями. А в каменном веке левшей могло быть ещё больше — до 25–50 %, но на протяжении тысячелетий их доля стабилизировалась на уровне около 10 %.

У левшей часто более толстая связь между полушариями мозга, что теоретически способствует лучшей многозадачности и более быстрому обмену информацией.

Во многих индивидуальных видах спорта, в частности в боксе, фехтовании, теннисе и бейсболе, у левшей наблюдается "эффект неожиданности" — правши-соперники реже тренируются против них.

Кроме того, левши обычно рисуют изображения, на которых взгляды нарисованных существ направлены вправо.

Успешные и известные левши

В мире много выдающихся левшей, и это нисколько не помешало им добиться значительных успехов, в частности, в науке, искусстве, политике, бизнесе и спорте.

Леонардо да Винчи, Альберт Эйнштейн, Исаак Ньютон.

Барак Обама, Уинстон Черчилль, Билл Клинтон, Юлий Цезарь, Наполеон Бонапарт

Билл Гейтс, Стив Джобс, Марк Цукерберг.

Чарли Чаплин, Пол Маккартни, Джимми Хендрикс, Анджелина Джоли, Том Круз, Николь Кидман.

Принц Уильям, Моцарт (по некоторым данным), Александр Македонский.

Самые известные левши в мире Фото: Скриншот

Среди украинцев также есть известные левши, в частности, Степан Бандера, дизайнер Андре Тан, спортсмены Александр Усик, Василий Ломаченко и Олег Блохин.

Как в СССР перевоспитывали левшей

Но СССР таких людей не устраивали, поэтому их решили перевоспитать. До середины 1980-х годов в школах существовали педагогические стереотипы, согласно которым леворукость считалась "неправильной" или "вредной привычкой". А детей массово заставляли писать и пользоваться правой рукой. В те времена также действовала идеология унификации, согласно которой "все должны быть одинаковыми".

Для перевоспитания детей применялись жесткие методы, в частности, моральное давление, унижение, двойки за "неправильный" почерк. Левую руку ребенка привязывали к стулу или туловищу, а также надевали плотную перчатку на левую руку во время уроков и выполнения домашних заданий. Кроме того, учителя били детей указкой или линейкой по руке, задавали задания, при которых приходилось долго писать только правой рукой.

Преимущества левшей в спорте

Такие жесткие методы часто приводили к неврозам, заиканию, головным болям, снижению успеваемости и стрессу у детей. Ученые доказали, что полностью переучить таких людей невозможно из-за особенностей мозга, поскольку у левшей часто доминирует правое полушарие.

В результате в 1985–1986 годах Министерство здравоохранения СССР выпустило рекомендации, и обязательное переобучение детей было отменено.

Напомним, что "Фокус" писал о том, что среди членов британской королевской семьи есть несколько человек, которые пишут левой рукой.

Кроме того, королевские эксперты отмечали, что у принца Джорджа особая связь со своим дедушкой, королем Чарльзом, и он воспринимает его как наставника.