13 августа — День левшей: интересные факты, известные личности и как в СССР "лечили" леворукость
13 августа во всем мире отмечается Международный день левшей. Этот день призван привлечь внимание к людям, которые в повседневной жизни в основном пользуются левой рукой.
"Фокус" расскажет об истории этого праздника, о самых известных людях, а также о том, как в СССР пытались искоренить леворукость, поскольку считали это "неправильной" или "вредной привычкой".
История и значение праздника в мире
13 августа 1976 года Дин Р. Кэмпбелл и организация Left-handers International учредили этот праздник. В 1984 году идея учреждения этого дня была поддержана в рамках Международной конфедерации левшей, а с 1992 года он широко отмечается благодаря британскому Клубу левшей (The Left-Handers Club, созданному в 1990 году).
Цель праздника — привлечь внимание к особенностям и трудностям людей, которые в повседневной жизни чаще пользуются левой рукой. Ведь около 10–15 % населения планеты, а это примерно 800 миллионов человек, — левши.
Поэтому организаторы призывают производителей таких товаров, как ножницы, инструменты и канцелярские принадлежности, учитывать при производстве потребности левшей. Кроме того, они активно противодействуют практике переобучения детей в школах, которая может вызывать стресс у школьников.
Интересные факты о левшах
- Левшаство частично может передаваться детям от родителей: если оба родителя — левши, вероятность рождения левша-ребёнка возрастает до 25–26 %. Ведь в этом процессе задействовано до 40 генов, однако генетика объясняет лишь около 25 % таких случаев, а остальное — случайные вариации развития мозга ещё в утробе.
- Мужчин-левшей немного больше, чем женщин (разница около 2–4 %).
- Левшамство существовало уже во времена неандертальцев. Исследователи выяснили, что, судя по следам на зубах от каменных инструментов, около 10 % людей обладали такими особенностями. А в каменном веке левшей могло быть ещё больше — до 25–50 %, но на протяжении тысячелетий их доля стабилизировалась на уровне около 10 %.
- У левшей часто более толстая связь между полушариями мозга, что теоретически способствует лучшей многозадачности и более быстрому обмену информацией.
- Во многих индивидуальных видах спорта, в частности в боксе, фехтовании, теннисе и бейсболе, у левшей наблюдается "эффект неожиданности" — правши-соперники реже тренируются против них.
- Кроме того, левши обычно рисуют изображения, на которых взгляды нарисованных существ направлены вправо.
Успешные и известные левши
В мире много выдающихся левшей, и это нисколько не помешало им добиться значительных успехов, в частности, в науке, искусстве, политике, бизнесе и спорте.
- Леонардо да Винчи, Альберт Эйнштейн, Исаак Ньютон.
- Барак Обама, Уинстон Черчилль, Билл Клинтон, Юлий Цезарь, Наполеон Бонапарт
- Билл Гейтс, Стив Джобс, Марк Цукерберг.
- Чарли Чаплин, Пол Маккартни, Джимми Хендрикс, Анджелина Джоли, Том Круз, Николь Кидман.
- Принц Уильям, Моцарт (по некоторым данным), Александр Македонский.
Среди украинцев также есть известные левши, в частности, Степан Бандера, дизайнер Андре Тан, спортсмены Александр Усик, Василий Ломаченко и Олег Блохин.
Как в СССР перевоспитывали левшей
Но СССР таких людей не устраивали, поэтому их решили перевоспитать. До середины 1980-х годов в школах существовали педагогические стереотипы, согласно которым леворукость считалась "неправильной" или "вредной привычкой". А детей массово заставляли писать и пользоваться правой рукой. В те времена также действовала идеология унификации, согласно которой "все должны быть одинаковыми".
Для перевоспитания детей применялись жесткие методы, в частности, моральное давление, унижение, двойки за "неправильный" почерк. Левую руку ребенка привязывали к стулу или туловищу, а также надевали плотную перчатку на левую руку во время уроков и выполнения домашних заданий. Кроме того, учителя били детей указкой или линейкой по руке, задавали задания, при которых приходилось долго писать только правой рукой.
Такие жесткие методы часто приводили к неврозам, заиканию, головным болям, снижению успеваемости и стрессу у детей. Ученые доказали, что полностью переучить таких людей невозможно из-за особенностей мозга, поскольку у левшей часто доминирует правое полушарие.
В результате в 1985–1986 годах Министерство здравоохранения СССР выпустило рекомендации, и обязательное переобучение детей было отменено.
Напомним, что "Фокус" писал о том, что среди членов британской королевской семьи есть несколько человек, которые пишут левой рукой.
Кроме того, королевские эксперты отмечали, что у принца Джорджа особая связь со своим дедушкой, королем Чарльзом, и он воспринимает его как наставника.