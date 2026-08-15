Спочатку хотіли все забрати собі: будівельники в Бельгії знайшли золоті злитки та монети на €9 млн

Під час ремонту маєтку в Бельгії будівельники знайшли золоті злитки та монети на суму 9 млн євро. Після цього поліції довелося опублікувати попередження для "чорних археологів", що в будинку більше не залишилося нічого цінного.

Будівельники, які прокладають каналізаційні труби на ділянці у Східній Фландрії, виявили у підвалі будинку схованку із золотом, попередня вартість якого становить близько 9 млн євро. Про це повідомляє BBC.

Спочатку робітники, які викопали скарб, вирішили, що знайшли купу монет номіналом 1 євро, але потім побачили золоті злитки й вирішили повідомити поліцію про знахідку, оскільки зрозуміли, що залишити собі таке багатство просто неможливо.

Золоті злитки, знайдені під час ремонтних робіт Фото: Соцсети

Ремонтники зізналися, що спочатку їм справді спало на думку залишити скарб собі, однак їх привів до тями "масштаб" знахідки.

"Якби йшлося про кілька тисяч євро, це було б реально. Але 9 мільйонів приховати неможливо", — вважає один із членів будівельної бригади.

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Хто отримає скарб вартістю 9 млн євро

Відповідно до бельгійського законодавства, законний власник має п’ять років, щоб заявити свої претензії на знахідку, хоча місцевий прокурор зазначив, що поки що невідомо, хто це може бути.

Якщо його власника не вдасться знайти, цивільне право передбачає, що знахідку слід розділити між тим, хто її знайшов, та власником майна. Однак це застосовується лише в тому випадку, якщо схованка не пов’язана зі злочинною діяльністю.

Наразі будинок, у якому було знайдено скарб, належить організації CAW Oost-Vlaanderen, яка надає соціальну підтримку в громаді Дендермонд, населення якої становить близько 47 тисяч осіб. Директор організації Герт Хілларт висловив надію, що зрештою скарб буде використано для підтримки діяльності благодійної організації.

Поліція фіксує знахідку Фото: Соцсети

Місцева поліція вже закликала громадськість не відвідувати будівельний майданчик у пошуках нових скарбів. Правоохоронці заявили, що будинок "перевернуто догори дригом", а все золото, датоване періодом між 1957 і 1961 роками, перевезено в безпечне місце.

Нагадаємо, що італійські комунальники знайшли на звалищі виграшний лотерейний квиток на мільйон євро.

Фокус повідомляв, що сантехнік в Австрії виявив скриню із золотими монетами на суму 2,3 мільйона євро.