Сначала хотели все забрать себе: строители в Бельгии нашли золотые слитки и монеты на €9 млн

Строители во время ремонта имения в Бельгии нашли золотые слитки и монеты стоимостью €9 млн. После этого полиции пришлось выпустить предупреждение для "черных археологов", что в доме больше не осталось ничего ценного.

Строители, прокладывающие канализационные трубы на участке в восточной Фландрии, обнаружили в подвале дома тайник с золотом предварительной стоимостью около 9 млн евро. Об этом сообщает ВВС.

Сначала рабочие, выкопавшие клад, решили, что нашли груду монет номиналом €1, но потом увидели золотые слитки и решили заявить в полицию о находке, так как поняли, что оставить себе такое богатство попросту невозможно.

Золотые слитки, найденные во время ремонтных работ Фото: Соцсети

Ремонтники сознались, что сначала у них действительно мелькнула мысль сохранить клад для себя, однако их отрезвил "масштаб" находки.

"Если бы это было несколько тысяч евро, это было бы осуществимо. Но 9 миллионов утаить невозможно", — считает один из строительной бригады.

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Кому достанется клад стоимостью 9 млн евро

В соответствии с бельгийским законодательством, у законного владельца есть пять лет, чтобы заявить свои претензии на находку, хотя местный прокурор заявил, что пока неизвестно, кто это может быть.

Если его хозяин не найдеться, гражданское право гласит, что сокровище должно быть разделено между нашедшим и владельцем имущества. Однако это применимо только в том случае, если тайник не связан с преступной деятельностью.

В настоящее время дом, в котором был найден клад, принадлежит организации CAW Oost-Vlaanderen, которая обеспечивает социальную поддержку в общине Дендермонд с населением около 47 тысяч человек. Директор организации Герт Хилларт выразил надежду, что в конечном итоге сокровище будет использовано для поддержки работы благотворительной организации.

Полиция документирует находку Фото: Соцсети

Местная полиция уже призвала общественность не посещать стройку в поисках новых сокровищ. Правоохранители заявили, что дом "перевернут вверх тормашками", а все золото, датированное периодом между 1957 и 1961 годами, перевезено в безопасное место.

Напомним, что итальянские коммунальщики нашли на свалке выигрышный лотерейный билет на миллион евро.

Фокус писал, что сантехник в Австрии обнаружил сундук с золотыми монетами на 2,3 миллиона евро.