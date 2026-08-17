"Медуза", "небесне світло" та фото астронавтів: найвражаючі кадри НЛО з архівів Пентагону

Масив документів, оприлюднений за часів адміністрації Дональда Трампа, дав змогу зазирнути за лаштунки деяких із найзагадковіших інцидентів, які розслідувало уряд США.

Серед них — моторошні відеоролики, що показують об’єкти, які, здається, не піддаються простому поясненню, а також незвичайні свідчення військових льотчиків, астронавтів та федеральних чиновників, пише Daily Mail.

Пентагон оприлюднив чергову серію відео про НЛО

Один загадковий літальний апарат нагадує восьмикінечну зірку, а інший схожий на гігантську медузу, що дрейфує на висоті тисяч футів над Атлантичним океаном.

Також очевидці описують величезні об’єкти, що безшумно переміщуються нічним небом, дивні вогні, які з’являються й зникають миттєво, а також НЛО, які зависали над найважливішими військовими об’єктами Америки.

Нещодавно оприлюднені матеріали охоплюють кілька десятиліть — від незрозумілих спостережень під час місій "Аполлон" до випадків, зафіксованих сучасними військовими датчиками в останні роки.

Відео дня

Однак, незважаючи на надзвичайність цих зустрічей з невідомим, офіційні особи застерігають, що незрозуміле не означає позаземного походження і що деякі спостереження, зрештою, можуть мати звичайні пояснення.

Загадкова восьмикінечна "зірка"

Четверта частина матеріалів, опублікована минулої п’ятниці на сайті Пентагону, містить відеозапис восьмикутного об’єкта, поміченого над Жовтим морем у Східній Азії у 2025 році. Об’єкт зняли американські військові.

Восьмикінечну зірку бачили в Азії

Об'єкт здійснював різкі рухи, раптово змінюючи напрямок і неодноразово зникаючи з поля зору, перш ніж раптово з'явитися через кілька миттєвостей.

Представники влади, які зняли відеоматеріал, попередили, що його опис наведено виключно в інформаційних цілях і його не слід використовувати як довідковий матеріал.

Величезна літаюча тарілка, яка з’явилася з яскравого світла

На графічному зображенні, створеному в лабораторії ФБР на основі показань свідків, зображено, за їхніми словами, металевий об’єкт еліпсоїдної форми, який з’явився з яскравого світла в небі.

Згідно зі звітом, кілька свідків розповіли, що бачили вдалині "кулі, які запускали інші кулі", а також велику світлову кулю, що зависала на місці, та напівпрозорий об’єкт, схожий на "повітряного змія".

НЛО у формі медузи над Атлантичним океаном

У 2020 році над Атлантичним океаном було сфотографовано загадкову "медузу" бордового кольору, що нагадувала той об’єкт, який раніше бачили в Іраку.

Багряна "медуза" літала над Атлантикою

В іншому нещодавно опублікованому файлі міститься 32-секундний інфрачервоний запис, зроблений американським військовим літаком у 2020 році, на якому зафіксовано темний об’єкт, схожий на медузу, що дрейфує в небі.

Втім, у звіті зазначено, що "НЛО" нагадувало напівздуту повітряну кулю, яка дрейфувала у повітряних потоках.

НЛО біля військового заводу

У прес-реліз також включено звіт Міністерства енергетики США, у якому детально описується, як співробітників служби безпеки на заводі з виробництва ядерної зброї "Пантекс" у Техасі було переведено у стан підвищеної готовності після того, як у 2015 році радар виявив безшумний об’єкт ромбоподібної форми, що дрейфував над суворо охоронюваним об’єктом.

Співробітники поліції стежили за об’єктом протягом кількох миль, а свідки описували його як безшумний об’єкт ромбоподібної форми без видимих засобів пересування, перш ніж він зник за межами об’єкта.

Астронавти побачили спалах у космосі

У файлах Пентагону є також фотографія з місячної висадки "Аполлона-17", на якій видно три точки на небі, зняті з поверхні Місяця.

НЛО бачили навіть астронавти

В архівах згадуються астронавти: члени екіпажу "Аполлона-17" Джин Сернан, Джек Шмітт і Рон Еванс. Вони повідомили про яскравий об’єкт, що обертався, під час своєї місії у 1972 році.

Сернан сказав, що об’єкт, очевидно, перебував на певній відстані й, судячи з усього, спалахував з певною періодичністю, коли екіпаж дивився в бік Землі.

"Це яскравий об’єкт, і він, очевидно, обертається, бо спалахує", — сказав він, додавши: "Там щось є".

Екіпаж також повідомив про спостереження численних яскравих об’єктів та уламків, що рухалися поблизу їхнього космічного корабля під час місії.

Після увімкнення двигунів для зміни напрямку руху Еванс повідомив, що бачив "дуже яскраві частинки чи уламки", які пропливали повз, а Шмітт порівняв видовище за ілюмінатором із "Днем незалежності".

Еванс описав деякі з об’єктів як "дуже гострі, кутасті уламки", припустивши, що це були уламки, які залишилися після маневрів космічного корабля.

Трикутний НЛО над військовою базою

Серед найбільш незвичайних свідчень — опис військовим пілотом безшумного трикутного об’єкта висотою 150 метрів, який пролетів над аеродромом Баграм, американською базою в Афганістані, у 2002 році.

Пілот розповів агентам, що близько 4:30 ранку він разом із колегою спостерігав за зірками, коли ті раптово почали зникати над ними.

"Складалося враження, ніби над головою пролетіло щось величезне", — йдеться у короткому викладі допиту, проведеного ФБР.

Свідок описав рівносторонній трикутник, який безшумно рухався по небу з постійною швидкістю.

Він стверджував, що потім об’єкт різко нахилився на 90 градусів на лівий бік, одночасно відхиляючись управо — у напрямку, протилежному до того, у якому зазвичай нахиляється звичайний літак, — після чого швидко повернувся до горизонтального польоту.

Загадкове небесне світло на Близькому Сході

НЛО бачили й на Близькому Сході. Причому над житловими кварталами. Над ними пролетів "об’єкт сферичної форми", який, за словами офіційних осіб, демонстрував "незвичайні характеристики".

На підставі наявних даних слідчим не вдалося встановити, чи був це безпілотник, повітряна куля, літак чи інший відомий тип літального апарата.

Отже, цю справу було класифіковано як "нерозкриту", що означає, що аналітики не змогли з упевненістю ідентифікувати об’єкт.

Нагадаємо, раніше Пентагон уже оприлюднив документи про НЛО, але тоді матеріалів було набагато більше.

Також вчені розробили набір протоколів для реагування на контакт з інопланетянами. Серед них — дивна директива утримуватися від відповідей на космічні повідомлення.