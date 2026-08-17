"Медуза", "небесный свет" и фото астронавтов: самые поразительные кадры НЛО из файлов Пентагона

Обнародованный при администрации Дональда Трампа массив документов позволил заглянуть за кулисы некоторых из самых загадочных инцидентов, расследованных правительством США.

Среди них – жутковатые видеоролики, демонстрирующие объекты, которые, кажется, не поддаются простому объяснению, а также необычные свидетельства военных летчиков, астронавтов и федеральных чиновников, пишет Daily Mail.

Пентагон показал очередную порцию видео про НЛО

Один загадочный летательный аппарат напоминает восьмиконечную звезду, а другой похож на гигантскую медузу, дрейфующую на высоте тысяч футов над Атлантическим океаном.

Также очевидцы описывают огромные объекты, бесшумно перемещающиеся по ночному небу, странные огни, появляющиеся и исчезающие мгновенно, а также НЛО, которые парили у самых важных военных объектов Америки.

Недавно обнародованные материалы охватывают несколько десятилетий, от необъяснимых наблюдений во время миссий "Аполлон" до встреч, зафиксированных современными военными датчиками в последние годы.

Відео дня

Однако, несмотря на необычайность этих встреч с неизвестным, официальные лица предупреждают, что необъяснимое не означает внеземное происхождение и что некоторые наблюдения в конечном итоге могут иметь обычные объяснения.

Загадочная восьмиконечная "звезда"

Четвертая часть материалов, опубликованная в минувшую пятницу на сайте Пентагона, содержит видеозапись восьмиконечного объекта, замеченного над Желтым морем в Восточной Азии в 2025 году. Сняли объект американские военные.

Восьмиконечную звезду видели в Азии

Объект совершал резкие движения, внезапно меняя направление и неоднократно исчезая из поля зрения, прежде чем внезапно появиться через несколько мгновений.

Представители власти, снявшие видеоматериал, предупредили, что его описание предоставлено исключительно в информационных целях и не должно использоваться в качестве справочного материала.

Огромная летающая тарелка, которая появилась из яркого света

На графическом изображении, созданном в лаборатории ФБР на основе показаний свидетелей, изображен, по их утверждению, металлический объект эллипсоидной формы, который материализовался из яркого света в небе.

Согласно отчету, несколько свидетелей описали, как видели вдали "шары, запускающие другие шары", а также большой светящийся шар, парящий на месте, и полупрозрачный объект, похожий на "воздушного змея".

НЛО в форме медузы над Атлантическим океаном

В 2020 году над Атлантическим океаном сняли загадочную "медузу" бордового цвета, напоминающую тот объект, что ранее видели в Ираке.

Багровая "медуза" летала над Атлантикой

В другом недавно опубликованном файле содержится 32 секунды инфракрасной съемки, сделанной американским военным аппаратом в 2020 году, на которой запечатлен темный, похожий на медузу объект, дрейфующий в небе.

Впрочем, в отчете сказано, что "НЛО" напоминало полусдутый воздушный шар, который дрейфовал в воздушных потоках.

НЛО возле военного завода

В пресс-релиз также включен отчет Министерства энергетики США, в котором подробно описывается, как сотрудники службы безопасности на заводе по производству ядерного оружия Pantex в Техасе были приведены в состояние повышенной готовности после того, как радар обнаружил бесшумный объект ромбовидной формы, дрейфующий над строго охраняемым объектом в 2015 году.

Сотрудники полиции отслеживали объект на протяжении нескольких миль, а свидетели описывали его как бесшумный объект ромбовидной формы без видимых средств передвижения, прежде чем он исчез за периметром объекта.

Астронавты видели вспышку в космосе

Есть в файлах Пентагона и фотография с лунной высадки "Аполлона-17", на которой видны три точки на небе, снятые с поверхности Луны.

НЛО видели даже астронавты

В архивах фигурируют астронавты: члены экипажа "Аполлона-17" Джин Сернан, Джек Шмитт и Рон Эванс. Они сообщили о ярком, вращающемся объекте во время своей миссии в 1972 году.

Сернан сказал, что объект явно находился на некотором расстоянии и, судя по всему, вспыхивал с регулярной периодичностью, когда экипаж смотрел в сторону Земли.

"Это яркий объект, и он явно вращается, потому что вспыхивает",— сказал он, добавив: "Там что-то есть".

Экипаж также сообщил о наблюдении многочисленных ярких объектов и фрагментов, движущихся вблизи их космического корабля во время миссии.

После включения двигателей для изменения направления движения, Эванс сообщил, что видел проплывающие мимо "очень яркие частицы или фрагменты", а Шмитт сравнил зрелище за окном с "Днем независимости".

Эванс описал некоторые из объектов как "очень острые, угловатые фрагменты", предположив, что это были обломки, оставшиеся после маневров космического корабля.

Треугольное НЛО на военной базой

Среди наиболее необычных свидетельств — описание военным пилотом бесшумного треугольного объекта высотой 150 метров, пролетевшего над аэродромом Баграм, американской базой в Афганистане, в 2002 году.

Пилот рассказал агентам, что около 4:30 утра он наблюдал за звездами вместе с коллегой, когда звезды внезапно начали исчезать над ними.

"Создавалось впечатление, будто над головой пролетело что-то огромное", — говорится в кратком изложении допроса, проведенного ФБР.

Свидетель описал равносторонний треугольник, бесшумно движущийся по небу с постоянной скоростью.

Он утверждал, что затем объект резко накренился на 90 градусов на левый бок, одновременно отклоняясь вправо, в противоположном направлении от того, в котором обычно кренится обычный самолет, после чего быстро вернулся в горизонтальный полет.

Загадочный небесный свет на Ближнем Востоке

Видели НЛО и на Ближнем Востоке. Причем над жилыми кварталами. Над ними пронесся "объект сферической формы", демонстрирующий, по словам официальных лиц, "необычные характеристики".

На основании имеющихся данных следователям не удалось определить, был ли это беспилотник, воздушный шар, самолет или другой известный тип летательного аппарата.

Таким образом, дело было классифицировано как "нераскрытое", что означает, что аналитики не смогли с уверенностью идентифицировать объект.

Напомним, ранее Пентагон уже обнародовал документы об НЛО, но тогда материалов было гораздо больше.

Также ученые разработали набор протоколов для реагирования на контакт с инопланетянами. Среди них — странная директива воздерживаться от ответов на космическое информирование.