"Не берите трубку": ученые разработали протоколы для реагирования на контакт с инопланетянами — что советуют делать

Любые утверждения о контактах с инопланетянами неизбежно повлекут за собой обвинения в заговоре, поэтому, если вам пришлось пережить подобную ситуацию, следует быть очень осмотрительным.

Ученые разработали набор протоколов для реагирования на контакт с инопланетянами. Среди них — странная директива воздерживаться от ответов на космическое информирование, пишет The New York Post.

Эти протоколы были разработаны Международной академией астронавтики (IAA). Восемь принципов созданы для ориентирования лиц, учреждений и других организаций, участвующих в Программе поиска внеземного разума (SETI).

Хотя они были разработаны в период с 2022 по 2025 годы, их обнародовали только недавно. Это произошло на фоне публикации американским правительством двух партий документов, связанных с неидентифицированными аномальными явлениями.

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Что диктуют протоколы?

Каждый внеземной сигнал должен быть тщательно изучен Фото: Скриншот

Прежде всего каждый внеземной сигнал должен быть тщательно изучен специалистами и другими исследователями. Также его непременно должны проверить несколько независимых организаций с применением различных подходов и инструментов. Причем этот процесс может затянуться на месяцы или годы.

"В этом процессе чрезвычайно важно придерживаться самых высоких стандартов научной ответственности и добропорядочности", — отмечают ученые.

Если контакты с инопланетянами будут подтверждены, необходимо немедленно информировать общественность, научное сообщество и даже Организацию Объединенных Наций (ООН)

В то же время протоколы говорят, что такие сигналы должны быть защищены от вмешательства. Исследователи должны добиваться заключения международных соглашений, которые позволят хранить такие записи в защищенных архивах по разным уголкам Земли.

Однако одно из важнейших правил получения космического сообщения — не вступать в контакт без консультации с соответствующими органами.

Напомним, 5 июня издание Daily Mail сообщило, что в небе над США заметили таинственный треугольный самолет на месте, где ранее обнаружили НЛО.

Также бывший "шпион" ЦРУ раскрыл, где расположены четыре базы НЛО на Земле.