"Не беріть слухавку": вчені розробили протоколи для реагування на контакт з інопланетянами — що радять робити

Будь-які твердження про контакти з інопланетянами неминуче спричинять звинувачення у змові, тому, якщо вам довелося пережити подібну ситуацію, слід бути дуже обачним.

Вчені розробили набір протоколів для реагування на контакт з інопланетянами. Серед них — дивна директива утримуватися від відповідей на космічне інформування, пише The New York Post.

Ці протоколи були розроблені Міжнародною академією астронавтики (IAA). Вісім принципів створено для орієнтування осіб, установ та інших організацій, що беруть участь у Програмі пошуку позаземного розуму (SETI).

Хоча вони були розроблені у період з 2022 по 2025 роки, їх оприлюднили тільки нещодавно. Це сталося на тлі публікації американським урядом двох партій документів, пов’язаних із неідентифікованими аномальними явищами.

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Що диктують протоколи?

Кожен позаземний сигнал має бути ретельно вивченим Фото: Скриншот

Передусім кожен позаземний сигнал має бути ретельно вивчений фахівцями та іншими дослідниками. Також його неодмінно мають перевірити кілька незалежних організацій із застосуванням різних підходів та інструментів. При чому цей процес може затягнутися на місяці або роки.

"У цьому процесі надзвичайно важливо дотримуватися найвищих стандартів наукової відповідальності та доброчесності", — наголошують науковці.

Якщо контакти з інопланетянами будуть підтверджені, необхідно негайно інформувати громадськість, наукову спільноту і навіть Організацію Об’єднаних Націй (ООН)

Водночас протоколи кажуть, що такі сигнали мають бути захищеними від втручання. Дослідники повинні домагатися укладення міжнародних угод, які дозволять зберігати такі записи в захищених архівах по різних куточках Землі.

Проте одне з найважливіших правил отримання космічного повідомлення — не вступати у контакт без консультації з відповідними органами.

Нагадаємо, 5 червня видання Daily Mail повідомило, що у небі над США помітили таємничий трикутний літак на місці, де раніше виявили НЛО.

Також колишній "шпигун" ЦРУ розкрив, де розташовані чотири бази НЛО на Землі.