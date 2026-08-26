В Італії продають будинки за €1 на Сицилії: покупцям виставляють незвичні умови

В Італії на популярному серед туристів курорті Сицилії можна придбати будинок, що коштує дешевше чашки кави. Але власник після купівлі будинку має виконати кілька зобовʼязань.

Середньовічне місто Наро на Сицилії пропонує житло майже за безцінь лише за €1, але не все так просто, пише Euronews.

Відтак, місцева влада Наро на Сицилії придумала проєкт, аби дати шанс на нове життя історичному місту. Мета проєкту — дати покупцям можливість відновити занедбані будівлі, збільшити населення та покращити туризм.

Житло за бесцінь в Італії

Що відомо про місто Наро в Італії

Наро — містечко з мальовничими краєвидами, гарною архітектурою та цікавою історією. У Наро збереглися Золоті ворота Porta d'Oro, історія яких сягає 13 століття. Вона була однією із семи в'їзних воріт, які оточували місто в Середньовіччі. Місто також відоме місцевими смаколиками — традиційною сицилійською касатою, солодкою мигдалевою пастою.

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Відтак, у містечку пропонують придбати занедбані будинки лише за €1. Придбати нерухомість можуть як італійці, так і іноземці. Але угода про купівлю можлива лише за умов дотримання придбання та утримання будинку.

Тож на таке житло доведеться витрати значно більше, аніж €1. Бо об'єкти потребують ремонту та відновлення. Крім, символічної ціни, покупець має ще сплатити послуги нотаріуса, реєстраційні та кадастрові податки.

А ще — новий власник має фінансово відповідати за розроблення проєкту, привести будинок до ладу відповідно до вимог безпеки та дотримуватися правил ландшафту та містобудівних норм. Крім того, всі ці роботи мають бути виконані за певний термін.

Нагадаємо, що у Японії пропонують дерев'яний будинок, якому майже сто років. Новий власник, який отримає цю нерухомість у користування, буде зобов'язаний жити в ньому.

Також Фокус писав про те, як європеєць придбав занедбаний будинок за годину їзди від Токіо за досить скромну суму. Про свій досвід блогер розповів у книзі.