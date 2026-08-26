В Италии продают дома за €1 на Сицилии: покупателям выставляют необычные условия

В Италии, на популярном среди туристов курорте Сицилии, можно приобрести дом, который стоит дешевле чашки кофе. Однако после покупки дома владелец должен выполнить несколько обязательств.

Средневековый город Наро на Сицилии предлагает жилье практически за бесценок — всего за 1 евро, но не всё так просто, пишет Euronews.

Поэтому местные власти города Наро на Сицилии разработали проект, чтобы дать историческому городу шанс на новую жизнь. Цель проекта — предоставить покупателям возможность восстановить заброшенные здания, увеличить численность населения и развивать туризм.

Жилье за бесценок в Италии

Что известно о городе Наро в Италии

Наро — город с живописными пейзажами, красивой архитектурой и интересной историей. В Наро сохранились Золотые ворота Porta d'Oro, история которых уходит корнями в XIII век. Они были одними из семи въездных ворот, окружавших город в Средневековье. Город также известен местными деликатесами — традиционной сицилийской касатой, сладкой миндальной пастой.

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Таким образом, в этом городке предлагают приобрести заброшенные дома всего за 1 евро. Приобрести недвижимость могут как итальянцы, так и иностранцы. Однако сделка купли-продажи возможна только при условии соблюдения требований по приобретению и содержанию дома.

Поэтому на такое жилье придется потратить значительно больше, чем 1 евро. Ведь объекты требуют ремонта и восстановления. Помимо символической цены покупателю придется еще оплатить услуги нотариуса, регистрационные и кадастровые налоги.

Кроме того, новый владелец должен взять на себя финансовую ответственность за разработку проекта, привести дом в порядок в соответствии с требованиями безопасности и соблюдать правила благоустройства территории и градостроительные нормы. Помимо этого, все эти работы должны быть выполнены в установленный срок.

Напомним, что в Японии предлагается деревянный дом, которому почти сто лет. Новый владелец, получивший эту недвижимость во владение, будет обязан жить в нём.

Кроме того, "Фокус" писал о том, как европеец приобрел заброшенный дом в часе езды от Токио за довольно скромную сумму. О своём опыте блогер рассказал в книге.