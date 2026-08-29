Заходять у будинки та крадуть їжу: ведмеді тероризують цілі штати США

У 2026 році в Колорадо було зафіксовано понад 7000 випадків спостереження за ведмедями, що перевищило попередній річний максимум 2019 року. У багатьох штатах популяція ведмедів відновилася, і вчені побоюються, що вони перестануть впадати в сплячку через зміни клімату.

У США ведмеді сіють жах. Причому навіть у тих штатах, де їх раніше повністю винищили, пише Reuters .

Ведмідь заліз до пожежної частини

За даними природоохоронного агентства штату Нью-Мексико, цього року в штаті було вбито 187 ведмедів, що є найвищим показником з 2011 року.

У 2026 році в штаті Юта було приспано 39 ведмедів, що вже є рекордом за будь-який повний рік.

Метт Ерріко, мешканець штату Колорадо, розповів, що 29 серпня перебував у туалеті, коли почув шум у будинку. Коли він вийшов, то побачив у коридорі двох молодих ведмедів. На щастя, тварини злякалися й втекли, не поранивши його.

У сміттєві баки Ерріко й раніше залазили ведмеді, але вторгнення до його будинку на початку цього місяця стало першим подібним випадком.

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За даними експертів з питань ведмедів та державних природоохоронних агентств, ведмеді блукали поблизу школи в Санта-Фе, штат Нью-Мексико, забиралися на дерево біля фермерського ринку в Денвері та лякали людей по всій території Сполучених Штатів після того, як найпосушливіша зима за всю історію спостережень знищила рослини, трави, ягоди та горіхи, які становлять близько 90 % їхнього раціону.

Неймовірно гострий нюх приваблює цих тварин до людської їжі. Це призводить до рекордної кількості смертей ведмедів у деяких штатах: на них полюють, вони потрапляють під машини та гинуть від ураження струмом.

Експерти побоюються, що ведмеді можуть звикнути до людської їжі й навіть перестати впадати в сплячку, якщо зими стануть надто теплими, а дикої їжі — надто мало.

Розвиток інфраструктури призвів до переселення людей у райони, де раніше ведмеді добували собі їжу. Водночас популяції ведмедів відновилися в таких штатах, як Невада, де їх було практично винищено понад століття тому.

Ведмідь прогулювався посеред вулиці

За даними влади штату Колорадо, наразі популяція чорних ведмедів є найчисельнішою серед восьми видів ведмедів у світі: лише в цьому штаті мешкає від 17 000 до 20 000 особин.

У Колорадо, де мешкають лише чорні ведмеді, у 2026 році було зафіксовано понад 7000 випадків спостереження, що перевищує попередній річний рекорд 2019 року, згідно з даними агентства з охорони природи штату. У штаті сталося щонайменше шість нападів ведмедів.

У Монтані кількість спостережень за грізлі перевищує всі можливі показники, оскільки ці тварини переміщуються в райони, які вони не відвідували десятиліттями. Експерти застерігають, що головне — ховати від ведмедів їжу та щільно закривати сміттєві баки, оскільки пошуки їжі на вулиці закінчаться тим, що чорний ведмідь вагою від 91 до 181 кг із гострими, як бритва, кігтями довжиною від 8 до 10 см нападе на когось у його кухні.

Нагадаємо, що в Росії ведмідь напав на молоду пару, яка відпочивала, викрав і розірвав наречену.

А в Румунії стався небезпечний інцидент: дикий ведмідь підійшов упритул до ніг неуважного туриста, який настільки заглибився у свій телефон, що не помітив дикого звіра поруч із собою.