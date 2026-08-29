Заходят в дома и воруют еду: медведи терроризируют целые штаты США

В 2026 году в Колорадо было зафиксировано более 7000 случаев наблюдения медведей, что превысило предыдущий годовой максимум 2019 года. Во многих штатах популяция медведей восстановилась и ученые боятся, что они перестанут впадать в спячку из-за изменений климата.

США терроризируют медведи. Причем даже в тех штатах, где их ранее истребили полностью, пишет Reuters.

Медведь забрался в пожарную часть

По данным природоохранного агентства штата Нью-Мексико, в этом году в штате было убито 187 медведей, что является самым высоким показателем с 2011 года.

В 2026 году в штате Юта было усыплено 39 медведей, что уже является рекордом за любой полный год.

Мэтт Эррико, житель штата Колорадо рассказал, что 29 августа был в туалете, когда услышал шум в доме. Когда он вышел, то обнаружил в коридоре двух молодых медведей. К счастью, животные испугались и сбежали, не поранив его.

В мусорные баки Эррико и раньше залазили медведи, но вторжение в его дом в начале этого месяца стало первым подобным случаем.

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По данным экспертов по медведям и государственных природоохранных агентств, медведи бродили возле школы в Санта-Фе, штат Нью-Мексико, забирались на дерево возле фермерского рынка в Денвере и пугали людей по всем Соединенным Штатам, после того, как самая засушливая зима за всю историю наблюдений уничтожила растения, травы, ягоды и орехи, которые составляют около 90% их рациона.

Невероятно острое обоняние привлекает этих животных к человеческой пище. Это приводит к рекордному числу смертей медведей в некоторых штатах: на них охотятся, они попадают под авто и погибают от удара током.

Эксперты опасаются, что медведи могут привыкнуть к человеческой пище и даже перестать впадать в спячку, если зимы станут слишком теплыми, а дикой пищи — слишком мало.

Развитие инфраструктуры привело к перемещению людей в районы, где раньше медведи добывали себе пищу. В то же время популяции медведей восстановились в таких штатах, как Невада, где они были практически истреблены более века назад.

Медведь разгуливал посреди улицы

По данным властей штата Колорадо, сейчас популяция черных медведей самая многочисленная из восьми видов медведей в мире: от 17 000 до 20 000 особей обитают только в этом штате.

В Колорадо, где обитают только черные медведи, в 2026 году было зафиксировано более 7000 наблюдений, что превышает предыдущий годовой рекорд 2019 года, согласно данным природоохранного агентства штата. В штате произошло как минимум шесть нападений медведей.

В Монтане количество наблюдений гризли превышает все возможные, поскольку эти животные перемещаются в районы, которые они не посещали десятилетиями. Эксперты предупреждают, что главное, прятать от медведей еду и плотно закрывать мусорные баки, так как поиски еды на улице закончатся тем, что черный медведь весом от 91 до 181 кг с острыми как бритва когтями длиной от 8 до 10 см нападает на кого-нибудь на его кухне.

Напомним, в России медведь напал на молодую пару на отдыхе, утащил и растерзал невесту.

А в Румынии произошел опасный инцидент: дикий медведь подошел вплотную к ногам невнимательного туриста, который увлекся своим телефоном настолько, что не заметил дикого зверя рядом с собой.