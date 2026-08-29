Заходят в дома и воруют еду: медведи терроризируют целые штаты США
В 2026 году в Колорадо было зафиксировано более 7000 случаев наблюдения медведей, что превысило предыдущий годовой максимум 2019 года. Во многих штатах популяция медведей восстановилась и ученые боятся, что они перестанут впадать в спячку из-за изменений климата.
США терроризируют медведи. Причем даже в тех штатах, где их ранее истребили полностью, пишет Reuters.
По данным природоохранного агентства штата Нью-Мексико, в этом году в штате было убито 187 медведей, что является самым высоким показателем с 2011 года.
В 2026 году в штате Юта было усыплено 39 медведей, что уже является рекордом за любой полный год.
Мэтт Эррико, житель штата Колорадо рассказал, что 29 августа был в туалете, когда услышал шум в доме. Когда он вышел, то обнаружил в коридоре двух молодых медведей. К счастью, животные испугались и сбежали, не поранив его.
В мусорные баки Эррико и раньше залазили медведи, но вторжение в его дом в начале этого месяца стало первым подобным случаем.
По данным экспертов по медведям и государственных природоохранных агентств, медведи бродили возле школы в Санта-Фе, штат Нью-Мексико, забирались на дерево возле фермерского рынка в Денвере и пугали людей по всем Соединенным Штатам, после того, как самая засушливая зима за всю историю наблюдений уничтожила растения, травы, ягоды и орехи, которые составляют около 90% их рациона.
Невероятно острое обоняние привлекает этих животных к человеческой пище. Это приводит к рекордному числу смертей медведей в некоторых штатах: на них охотятся, они попадают под авто и погибают от удара током.
Эксперты опасаются, что медведи могут привыкнуть к человеческой пище и даже перестать впадать в спячку, если зимы станут слишком теплыми, а дикой пищи — слишком мало.
Развитие инфраструктуры привело к перемещению людей в районы, где раньше медведи добывали себе пищу. В то же время популяции медведей восстановились в таких штатах, как Невада, где они были практически истреблены более века назад.
По данным властей штата Колорадо, сейчас популяция черных медведей самая многочисленная из восьми видов медведей в мире: от 17 000 до 20 000 особей обитают только в этом штате.
В Колорадо, где обитают только черные медведи, в 2026 году было зафиксировано более 7000 наблюдений, что превышает предыдущий годовой рекорд 2019 года, согласно данным природоохранного агентства штата. В штате произошло как минимум шесть нападений медведей.
В Монтане количество наблюдений гризли превышает все возможные, поскольку эти животные перемещаются в районы, которые они не посещали десятилетиями. Эксперты предупреждают, что главное, прятать от медведей еду и плотно закрывать мусорные баки, так как поиски еды на улице закончатся тем, что черный медведь весом от 91 до 181 кг с острыми как бритва когтями длиной от 8 до 10 см нападает на кого-нибудь на его кухне.
Напомним, в России медведь напал на молодую пару на отдыхе, утащил и растерзал невесту.
А в Румынии произошел опасный инцидент: дикий медведь подошел вплотную к ногам невнимательного туриста, который увлекся своим телефоном настолько, что не заметил дикого зверя рядом с собой.