Трагедия во время отдыха: медведь напал на пару и убил невесту перед свадьбой

Молодая пара отправилась в поход в российский Алтай. Но во время отдыха на природе на них напал огромный медведь, который буквально вытащил девушку из палатки и растерзал на глазах у её жениха.

Дикое животное посреди ночи прорвалось в лагерь, схватило 29-летнюю Снежану Королёву и вытащило её из палатки. Жених пытался спасти возлюбленную, но зверь оказался слишком сильным и агрессивным, пишет Metro.

За день до трагедии девушка получила предложение от своего парня. Но долгожданная поездка на природу обернулась для пары настоящим кошмаром буквально накануне их собственной свадьбы.

Зверь действовал быстро и крайне агрессивно. Пока мужчина звал на помощь и искал оружие, медведь нанёс девушке смертельные ранения. Прибывшие на место происшествия спасатели констатировали смерть пострадавшей.

В свою очередь, специалисты уже ищут животное, чтобы предотвратить новые нападения в лесу.

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Известно, что встречи с дикими животными в лесах нередко заканчиваются трагедией, если туристы игнорируют правила безопасности. Поэтому эксперты советуют никогда не оставлять еду возле палаток.

Напомним, что в Румынии произошёл опасный инцидент: дикий медведь подошёл вплотную к ногам невнимательного мужчины. Турист настолько увлекся информацией в своём телефоне прямо на трассе, что не заметил, как рядом с ним разгуливал хищный зверь из леса.

Кроме того, в Японии полицейские разыскивают дикого медведя, который проник в дом пожилых людей и съел их продукты из холодильника, который он открыл без труда.