"Залип" в телефоне: медведь чуть не съел рассеянного туриста (видео)

В Румынии произошел опасный и в то же время курьезный случай: дикий медведь подошел вплотную к ногам невнимательного мужчины.

Турист настолько увлекся просмотром информации в своём телефоне прямо на трассе, что не заметил, как рядом с ним разгуливал хищник из леса. Пока люди из соседней машины не привлекли его внимание, сообщает издание gazarul.ro.

Опасный инцидент произошел на горной трассе Трансфегерашан. Мужчина остановился на обочине, вышел из машины и внимательно что-то рассматривал в телефоне. Турист не заметил, что в это время к нему вплотную подошел дикий медведь из леса, который оказался прямо у его ног. Но путешественник по-прежнему был погружен в гаджет и совершенно не ощущал присутствия незваного гостя. Этот случай, похоже, озадачил даже хищника.

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На опубликованном видео, которое распространилось в сети, видно, что мужчина продолжал спокойно пользоваться телефоном, но позади него стоял медведь, готовый в любой момент напасть.

Привлечь внимание мужчины и спасти его от возможной опасности удалось другим водителям, которые всё-таки привлекли его внимание. Тогда мужчина заметил животное, испугался и быстро бросился обратно к автомобилю.

Другие автомобилисты долго пытались предупредить его, но он не сразу понял, что происходит. Тем не менее, медведь мог наброситься на путешественника в любой момент.

Напомним, что в Японии полицейские разыскивают дикого медведя, который проник в дом пожилых людей и съел их продукты из холодильника, который он открыл без труда.

Кроме того, смелый домашний кот в Канаде заставил дикого медведя убежать со двора. Забавный момент попал на видео и быстро стал вирусным в соцсетях.