"Залип" у телефоні: ведмідь мало не з'їв розсіяного туриста (відео)

Небезпечний і водночас курйозний випадок стався у Румунії дикий ведмідь впритул підійшов до ніг неуважного чоловіка.

Турист настільки захопився інформацією у своєму телефоні прямо на трасі, що не помітив, як біля нього розгулював хижий звір з лісу. Аж поки люди із сусідньої автівки не привернули його увагу, повідомляє видання gazarul.ro.

Небезпечний інцидент трапився на гірській трасі Трансфегерашан. Чоловік зупинився на узбіччі, вийшов з машини та щось уважного розглядав у телефоні. Турист не помітив, що у цей час, до нього впритул підійшов дикий ведмідь з лісу, який опинився просто біля його ніг. Але мандрівник й далі був занурений у гаджет і зовсім не чув присутність непроханого гостя. Цей випадок схоже, спантеличив навіть хижака.

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На опублікованому відео, що поширилося у мережі видно, що чоловік і далі спокійно користувався телефоном, але позаду нього стояв ведмідь, який був готовий будь-якої миті атакувати.

Привернути увагу чоловіка та врятувати його від можливої небезпеки вдалося іншим водіям, які все-таки привернули його увагу. Тоді чоловік помітив тварину, злякавшись швидко кинувся назад до автомобіля.

Інші автомобілісти тривалий час намагалися попередити його, але він не одразу зрозумів, що відбувається. Проте, ведмідь міг накинутися на мандрівника в будь-яку хвилину.

Нагадаємо, що у Японії поліцейські шукають дикого ведмедя, що заліз до будинку літніх людей та з'їв їх продукти в холодильнику, який він відкрив без проблем.

Також сміливий, домашній кіт у Канаді змусив дикого ведмедя тікати з двору. Кумедний момент потрапив на відео й швидко став вірусним у соцмережах.