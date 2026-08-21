Трагедія під час відпочинку: ведмідь напав на пару та вбив наречену перед весіллям

Молода пара на російському Алтаї пішла у похід. Але під час відпочинку на природі на них напав величезний ведмідь, який буквально витягнув дівчину з намету та роздер на очах її нареченого.

Дика тварина серед ночі продерлася до табору, схопила 29-річну Сніжану Корольову та витягнула її з намету. Наречений намагався врятувати кохану, але звір виявився занадто сильним та агресивним, пише Metro.

За день до трагедії дівчина отримала пропозицію від свого хлопця. Але довгоочікувана подорож на природу обернулася для пари справжнім жахом буквально напередодні власного весілля.

Звір діяв швидко та вкрай агресивно. Поки чоловік кликав на допомогу та шукав зброю, ведмідь завдав дівчині смертельних ран. Рятувальники, які прибули на місце інциденту, констатували смерть потерпілої.

Натомість фахівці вже шукають тварину, щоб запобігти новим нападам у лісі.

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Відомо, що зустрічі з дикими тваринами у лісах нерідко завершуються трагедіяєю, якщо туристи ігнорують правила безпеки. Відтак, експерти радять ніколи не лишати їжу біля наметів.

Нагадаємо, що небезпечний випадок стався у Румунії дикий ведмідь впритул підійшов до ніг неуважного чоловіка. Турист настільки захопився інформацією у своєму телефоні прямо на трасі, що не помітив, як біля нього розгулював хижий звір з лісу.

Також у Японії поліцейські шукають дикого ведмедя, що заліз до будинку літніх людей та з'їв їх продукти в холодильнику, який він відкрив без проблем.