У РФ під час "виборів" не продаватимуть йод та зеленку: раніше ними псували виборчі бюлетені

Наразі про таке розпорядження повідомляють із Тюмені. З 18 по 20 вересня місцевим аптекам заборонили продавати зеленку, йод та інші барвники.

Фармацевти розповіли журналістам, що до аптек приходять поліцейські й "рекомендують" у дні голосування не продавати такі засоби у великих обсягах. За словами одного з фармацевтів, деяким аптекам рекомендували не відпускати покупцям більше п’яти упаковок зеленки, йоду та інших барвників за один раз, повідомляє російське ЗМІ 72.RU з посиланням на співробітників аптек.

Росіянам не продаватимуть зеленку, щоб вони не псували бюлетені

При цьому офіційної заборони чи документа, що встановлює обмеження на продаж, немає. За даними видання, заходи мають профілактичний характер, а увагу можуть звертати на покупців, які купують велику кількість засобів для фарбування. У УМВС у Тюменській області ситуацію не прокоментували.

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Обмеження пов’язують з інцидентами під час президентських виборів 2024 року, коли в низці регіонів виборці виливали зеленку в урни з бюлетенями. За підсумками голосування голова ЦВК РФ Елла Памфілова повідомила про 41 спробу масового псування бюлетенів: зеленкою залили 30 ящиків у 26 регіонах. Більшість бюлетенів вдалося зберегти, 36 із них не вдалося врахувати під час підрахунку.

Так звані "вибори" до Державної Думи РФ відбудуться з 18 по 20 вересня. Однак вибір у росіян невеликий, до того ж після зняття партії "Яблуко" з голосування антивоєнних партій взагалі не залишилося. "Вибори" до Держдуми триватимуть три дні, з 18 по 20 вересня. Це перші переобрання до Думи після того, як Росія розпочала повномасштабну війну з Україною. Але кандидати здебільшого ті самі: понад 70% чинних депутатів балотуються на новий термін. Також росіяни змушують голосувати мешканців окупованих територій України.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Росія офіційно включила звільнені Краматорськ і Слов’янськ до виборчого округу Держдуми, "намалювавши" понад півмільйона віртуальних виборців.

Загалом Росія незаконно утворила на окупованих українських територіях 11 одномандатних округів, хоча ці землі залишаються частиною України і не можуть бути включені до російського виборчого процесу.