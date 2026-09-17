У РФ під час "виборів" не продаватимуть йод та зеленку: раніше ними псували виборчі бюлетені
Наразі про таке розпорядження повідомляють із Тюмені. З 18 по 20 вересня місцевим аптекам заборонили продавати зеленку, йод та інші барвники.
Фармацевти розповіли журналістам, що до аптек приходять поліцейські й "рекомендують" у дні голосування не продавати такі засоби у великих обсягах. За словами одного з фармацевтів, деяким аптекам рекомендували не відпускати покупцям більше п’яти упаковок зеленки, йоду та інших барвників за один раз, повідомляє російське ЗМІ 72.RU з посиланням на співробітників аптек.
При цьому офіційної заборони чи документа, що встановлює обмеження на продаж, немає. За даними видання, заходи мають профілактичний характер, а увагу можуть звертати на покупців, які купують велику кількість засобів для фарбування. У УМВС у Тюменській області ситуацію не прокоментували.
Обмеження пов’язують з інцидентами під час президентських виборів 2024 року, коли в низці регіонів виборці виливали зеленку в урни з бюлетенями. За підсумками голосування голова ЦВК РФ Елла Памфілова повідомила про 41 спробу масового псування бюлетенів: зеленкою залили 30 ящиків у 26 регіонах. Більшість бюлетенів вдалося зберегти, 36 із них не вдалося врахувати під час підрахунку.
Так звані "вибори" до Державної Думи РФ відбудуться з 18 по 20 вересня. Однак вибір у росіян невеликий, до того ж після зняття партії "Яблуко" з голосування антивоєнних партій взагалі не залишилося. "Вибори" до Держдуми триватимуть три дні, з 18 по 20 вересня. Це перші переобрання до Думи після того, як Росія розпочала повномасштабну війну з Україною. Але кандидати здебільшого ті самі: понад 70% чинних депутатів балотуються на новий термін. Також росіяни змушують голосувати мешканців окупованих територій України.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Росія офіційно включила звільнені Краматорськ і Слов’янськ до виборчого округу Держдуми, "намалювавши" понад півмільйона віртуальних виборців.
Загалом Росія незаконно утворила на окупованих українських територіях 11 одномандатних округів, хоча ці землі залишаються частиною України і не можуть бути включені до російського виборчого процесу.