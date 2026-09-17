Пока о таком распоряжении сообщают из Тюмени. С 18 по 20 сентября тамошним аптекам запретили продавать зеленку, йод и другие красящие вещества.

Фармацевты рассказали журналистам, что в аптеки приходят полицейские и "рекомендуют" в дни голосования не продавать такие средства в большом объеме. По словам одного из фрамацевтов, некоторым аптекам рекомендовали не отпускать покупателям от пяти упаковок зеленки, йода и других красящих веществ за раз, сообщает росСМИ 72.RU со ссылкой на сотрудников аптек.

Россиянам не продадут зеленку, чтобы они не портили бюллетени

При этом официального запрета или документа, устанавливающего ограничения на продажу, нет. По данным издания, меры носят профилактический характер, а внимание могут обращать на покупателей, приобретающих большое количество красящих средств. В УМВД по Тюменской области ситуацию не прокомментировали.

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Ограничения связывают с инцидентами на президентских выборах 2024 года, когда в ряде регионов избиратели выливали зеленку в урны с бюллетенями. По итогам голосования глава ЦИК РФ Элла Памфилова сообщала о 41 попытке массовой порчи бюллетеней: зеленкой залили 30 ящиков в 26 регионах. Большинство бюллетеней удалось сохранить, 36 из них учесть при подсчете не смогли.

Так называемые "выборы" в Госдуму РФ пройдут с 18 по 20 сентября. Но выбор у россиян невелик, притом что антивоенных партий после снятия партии "Яблоко" с голосования и вовсе не осталось. "Выборы" в Госдуму продлятся три дня, с 18 по 20 сентября. Это первое переизбрание Думы после того, как Россия начала полномасштабную войну с Украиной. Но кандидаты в основном те же самые: больше 70% действующих депутатов идут на новый срок. Также россияне заставляют голосовать жителей оккупированных территорий Украины.

Напомним, ранее стало известно, что Россия официально включила освобожденные Краматорск и Славянск в избирательный округ Госдумы, "нарисовав" более полумиллиона виртуальных избирателей.

В целом Россия незаконно сформировала на оккупированных украинских территориях 11 одномандатных округов, хотя эти земли остаются частью Украины и не могут быть включены в российский избирательный процесс.