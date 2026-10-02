9 хвилин до падіння: люди застрягли на американських гірках у парку розваг (відео)

У перші ж дні роботи парку Cotaland у Техасі на атракціоні Circuit Breaker (американські гірки з функцією нахилу) сталися два інциденти поспіль, що поставили під сумнів безпеку цієї розваги.

У мережі почало активно поширюватися відео, на якому люди на американських гірках застрягли на найвищій точці перед вертикальним спуском. Вони налякані й не знають, що робити. Потім видно, як співробітники Cotaland допомагають пасажирам залишити атракціон. Подробиці події з’ясували журналісти ABC News.

За словами співробітників парку розваг, зупинка відбулася в рамках роботи систем безпеки атракціону, а також було підтверджено факт другої, короткочасної зупинки атракціону Circuit Breaker з 19 пасажирами.

Поїзд зупинився у вертикальному нахилі. Люди залишалися надійно зафіксованими у кріслах протягом приблизно дев’яти хвилин. Потім поїзд повернули у горизонтальне положення, і персонал допоміг пасажирам вийти. Ніхто не постраждав, медична допомога не знадобилася, стверджують у Cotaland.

Видео дня

Наступного дня ситуація повторилася, але поїзд "завис" на дві хвилини. Обійшлося без потерпілих.

За інформацією телеканалу, атракціон Circuit Breaker, як і сучасні американські гірки та інші великі атракціони, оснащений безліччю датчиків і систем безпеки, які безперервно відстежують робочі параметри. Якщо будь-яка з необхідних умов не дотримується, система може автоматично зупинити атракціон, не дозволяючи продовжити рух.

Ось так виглядає спуск за умови нормальної роботи всіх механізмів

У таких випадках пасажири залишаються надійно зафіксованими, поки персонал виконує встановлені процедури, проводить необхідні перевірки та цикли тестування, після чого повертає атракціон до експлуатації.

"Періодичні зупинки під час роботи — це нормальне явище для експлуатації складних атракціонів. Наша мета — оперативно провести необхідні перевірки, звести до мінімуму незручності для гостей і дати всім можливість продовжити насолоджуватися відпочинком", — запевнили в Cotaland.

Після спуску з атракціону люди, які пережили не найприємніші хвилини, отримали від адміністрації вибачення та втішні подарунки, такі як футболки, сезонні абонементи та безкоштовний заїзд на гоночній трасі.

Зазначимо, що цей самий атракціон уже фігурує у судовому позові проти автодрому Circuit of the Americas (COTA), поданому після інциденту із зупинкою руху у грудні 2025 року.

Згідно з судовими документами, зареєстрованими в окрузі Тревіс, один із відвідувачів подав позов із вимогою компенсації в розмірі понад мільйон доларів після того, як понад годину провисів на американських гірках у COTA під кутом 90 градусів.

Тоді представники COTA пояснили зупинку несправністю штифта датчика, через що порушився зв’язок між механічними вузлами та комп’ютерною системою керування атракціоном.

Нагадаємо, що американські гірки X2 опинилися в центрі скандалу.

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