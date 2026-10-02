9 минут перед падением: люди застряли на американских горках в парке развлечений (видео)

В первые же дни работы парка Cotaland в Техасе на аттракционе Circuit Breaker (американские горки с функцией наклона) произошли два подряд инцидента, которые поставили под сомнение безопасность этого развлечения.

В сети активно начало распространяться видео, где люди на американских горках застряли на высокой точке перед вертикальным спуском. Они напуганы и не знают, что делать. Затем видно, как сотрудники Cotaland помогают пассажирам покинуть аттракцион. Детали случившегося узнали журналисты ABC News.

По словам сотрудников парка развлечений, остановка произошла в рамках работы систем безопасности аттракциона, а также подтвердили факт второй, кратковременной остановки Circuit Breaker с 19 пассажирами .

Состав остановился в положении вертикального наклона. Люди оставались надежно зафиксированными в креслах в течение примерно девяти минут. Затем состав вернули в горизонтальное положение, и персонал помог гостям выйти. Никто не пострадал, медицинская помощь не потребовалась, утверждают в Cotaland.

Видео дня

На следующий день ситуация повторилась, но состав "завис" на две минуты. Люди не пострадали.

По информации телеканала, аттракцион Circuit Breaker, как и современные американские горки и другие крупные аттракционы, оснащен множеством датчиков и систем безопасности, непрерывно отслеживающих рабочие параметры.

Если какое-либо из необходимых условий не соблюдается, система может автоматически остановить аттракцион, не допуская продолжения движения.

Так выглядит спуск при нормальной работе всех механизмов

В таких случаях пассажиры остаются надежно зафиксированными, пока персонал выполняет установленные процедуры, проводит необходимые проверки и циклы тестирования, после чего возвращает аттракцион в эксплуатацию.

"Периодические остановки в процессе работы — нормальное явление для эксплуатации сложных аттракционов. Наша цель — оперативно провести необходимые проверки, свести к минимуму неудобства для гостей и позволить всем продолжить наслаждаться отдыхом", — заверили в Cotaland.

После спуска с аттракциона люди, которые пережили не самые приятные минуты, получили от администрации извинения и утешительные подарки вроде футболок, сезонных абонементов и бесплатного заезда на гоночной трассе.

Отметим, что этот же аттракцион уже фигурирует в судебном иске против автодрома Circuit of the Americas (COTA), поданном после инцидента с остановкой движения в декабре 2025 года.

Согласно судебным документам, зарегистрированным в округе Трэвис, один из посетителей подал иск с требованием компенсации в размере более миллиона долларов после того, как более часа провисел на американских горках в COTA под углом 90 градусов.

В тот раз представители COTA объяснили остановку неисправностью штифта датчика, из-за чего нарушилась связь между механическими узлами и компьютерной системой управления аттракционом.

Напомним, американские горки X2 оказались в центре скандала.

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